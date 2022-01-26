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Русские разоблачили озаботившийся газовыми рисками Европы Вашингтон: "Вся душа изболелась!"

26 января 2022, 09:50  •  45 • Политика
США активно обсуждают с партнёрами возможность поставок в Европу дополнительного объёма газа в случае потенциального обострения ситуации на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки. Русские пользователи Сети тут же разоблачили "заботливый" Вашингтон: "Вся душа изболелась!" - иронизируют комментаторы.
По словам Псаки, Вашингтон беспокоят риски перебоев в поставках энергоносителей через Украину, которые наиболее остро отразятся на рынках природного газа в Европе. Поэтому США активно ищут альтернативные источники поставок газа в Евросоюз.
Русские пользователи Сети сразу обратили внимание на "заботу" Вашингтона.
"Странно, что их ищут не европейцы, а американцы..." - пишет пользователь Максим Иванов.
В свою очередь пользователь Алекс Росс сразу высказал мнение о том, почему США так "волнуются" по поводу газа.
"Какие хорошие эти американцы! Всё о других заботятся. О Европе прям вся душа изболелась", - написал он.
По словам комментатора, Европа не ищет никаких альтернатив, "ибо не видит смысла".
"Десятилетиями мы их не подводили. А американцы вот озаботились диверсификацией и независимостью европейцев в поставках. Если отбросить лишнюю воду - Америку заботит лишь контроль этого рынка в Европе. Прошлый год наглядно всему миру показал, как они Европу "спасают", - отметил он.

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