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Русские разбили "иллюзию" Пентагона о Крыме и эсминце. Хватило одного факта

25 июня 2021, 09:30  •  419 • Политика
Посольство России в США назвало голословными обвинения пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, посчитавшего "примером дезинформации" факты, озвученные Москвой и связанные с инцидентом с участием британского эсминца Defender. Русские дипломаты одним фактом развеяли "иллюзию" Пентагона о Крыме и эсминце, напомнив об имеющемся видео.
Напомним, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби назвал "примером дезинформации" сообщения Москвы о пограничном инциденте с участием британского эсминца Defender у крымских берегов, который вторгся в территориальные воды России, некоторое время был "глух" к предупреждению русских пограничников, а после предупредительного залпа и бомбометания Су-24М всё же изменил курс и покинул наши пределы.
В Пентагоне, в частности, поддержали версию британского Минобороны, заявляя, что якобы предупредительного выстрела в сторону военного корабля не было.
Русские дипломаты в официальном Twitter посольства России в США всего одним фактом развеяли "иллюзию" Пентагона о Крыме и британским эсминце, назвав обвинения Кирби голословными.
"Картина произошедшего размещена ФСБ России в открытом доступе", - обратили внимание американского военного ведомства наши дипломаты.
Как считают в посольстве России, "отрицание очевидного показывает, что в оборонном ведомстве США продолжают пребывать в иллюзиях по реальной ситуации в российском Крыму и вокруг него".
К слову, версия русских подтвердилась ещё до того, как ФСБ обнародовала видеозапись инцидента. Тот факт, что заявление британского военного ведомства - ложь, доказывает видео, которое сделал телеканал Би-би-си прямо на борту злополучного эсминца Defender в момент инцидента. На записи совершенно отчётливо слышно предупреждение о стрельбе, которое получил от русских экипаж военного корабля Великобритании. Чтобы было более доходчиво, предупреждение русские дали на понятном британцам английском языке.
2⃣ Отрицание очевидного показывает, что в оборонном ведомстве США продолжают пребывать в иллюзиях по реальной ситуации в российском Крыму и вокруг него.
— Пос-во России в США (@RussiaInUSA) June 25, 2021

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