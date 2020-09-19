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Русские раскрыли Трампу тайну "самого сильного оружия": Не сравнятся никакие "супер-пупер"
19 сентября 2020, 18:05 • 22 • Политика
После обвинения в адрес России в краже ракет русские раскрыли президенту США Дональду Трампу тайну самого сильного оружия. Его предупредили сразу, что с этим оружием не сравнятся никакие "супер-пупер" ракеты.
Отметим, что во время выступления на митинге Дональд Трамп заявил о том, что у США есть "супер-пупер гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее, чем обычная ракета", информацию о которой Россия якобы похитила у администрации Обамы и создала на основе этих данных свою.
По словам американского президента, оружие настолько передовое, что Россия и Китай "будут завидовать" США.
"Они не знают, что у нас есть, но знают, что это нечто, о чём никто не слышал никогда", - заключил Трамп.
В России эту новость приняли с юмором, в частности, пользователи Сети с помощью разных ресурсов обращаются к Трампу, отвечая на его обвинения.
Так, пользователь Виктор А. решил раскрыть США тайну самого сильного оружия.
"Самое сильное оружие - это нормальные мозги, с которыми не идёт в сравнение никакое «супер-пупер»..." - объяснил он.
"По ходу, мы не технологии похитили, а ракеты и само производство. Поэтому они, бедные, не могут сделать гиперзвуковые ракеты", - отмечает пользователь с ником Good morning.
"Также у вашингтонского режима были украдены: медицинская система - 2 штуки, образование - 3", - отмечает Ибрагим Яблоков.
"Они украли то, о чём мы ещё даже и не знаем! Но у нас есть ещё более "супер-пупер"! Жертвы комиксов", - отметил Илья Победоносцев.
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