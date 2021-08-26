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Русские расхохотались в ответ на "оглушительный визг" главы "Нафтогаза": "Вкусно" сказал"
26 августа 2021, 15:00 • 349 • Политика
Русские пользователи Сети расхохотались на "оглушительный визг" главы "Нафтогаза" Юрия Витренко. Как отмечают комментаторы, представитель Киева "вкусно" сказал", насмешив при этом всех читателей.
В частности, русских насмешило заявление главы "Нафтогаза", который пригрозил санкциями, если Германия сертифицирует Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока - 2". По словам Витренко, Киев будет "громко-громко" требовать, "чтобы американцы тогда наложили санкции".
По словам русских пользователей Сети, Витренко "очень "вкусно" сказал".
"То есть это уже оглушительный визг собачонки, получившей под зад сапогом!" - пишет Von Stirliz.
"Обещали дальше громко плакать и стучать ножкой. Ничего нового", - отметила Юлия Ю.
"Уймитесь, халявы больше не будет. Попробуйте поработать", - предложил Сергей В.
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