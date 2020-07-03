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Русские ракеты взять и отобрать? Спецпредставитель США выступил с провокационным заявлением

03 июля 2020, 13:00  •  178 • Политика
Биллингсли счёл "ужасными" российские "Буревестник" и "Посейдон". Фактически он заявил, что русские проекты следует закрыть. А ракеты, выходит, отобрать?
Российские ракеты "Буревестник" и "Посейдон" просто "ужасные проекты", поэтому их следует закрыть, считает специальный представитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли.
"Неважно, ответственна (ли Россия) за последний инцидент или нет, это указывает на то, почему Россия должна отправить эти проекты на полку", - добавил спикер, подчеркнув, что наблюдает "большую трату денег впустую", а СНВ-3 не покрыто... При этом спикер добавил, что некое будущее соглашение должно покрыть российские проекты.
Маршал Биллингсли сделал заявление по следам публикации в издании Forbes, где говорилось, что шведы обнаружили повышение радиационного фона. И якобы такое повышение показателей связано с испытаниями российской ракеты - одной из двух названных. Пресс-секретарь президента России, комментируя материал, отмечал, что наши специалисты не обнаружили никаких повышений уровня радиации и не получали сигналов об аварийных ситуациях. При этом добавил, что сомневаться в эффективности российского мониторинга радиационной безопасности не приходится. Система совершенная.

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