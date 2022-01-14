Русские ракеты в Венесуэле и на Кубе? В НАТО оценили опасность

Глава Военного комитета НАТО оценил перспективу размещения ракет России в Венесуэле и на Кубе.

В НАТО отреагировали на предположения о возможности Россией разместить ракеты в Венесуэле и на Кубе после отказа альянса предоставить Москве гарантии безопасности.

По словам главы Военного комитета НАТО адмирала Роберта Бауэра, территории этих стран не являются зоной ответственности НАТО. Однако ряд государств - союзников военного блока могут быть "обеспокоены таким развитием событий". Об этом сообщает МК.

Ранее в Женеве и Брюсселе состоялись переговоры дипломатов России и США по гарантиям безопасности. По итогам переговоров никаких соглашений заключено не было.

Ранее постпред России при ОБСЕ в Европе Александр Лукашевич рассказал об историческом выборе, который Запад должен сделать в ближайшие дни.