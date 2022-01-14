|
Русские ракеты в Венесуэле и на Кубе? В НАТО оценили опасность
14 января 2022, 01:15 • 157 • Политика
Глава Военного комитета НАТО оценил перспективу размещения ракет России в Венесуэле и на Кубе.
В НАТО отреагировали на предположения о возможности Россией разместить ракеты в Венесуэле и на Кубе после отказа альянса предоставить Москве гарантии безопасности.
По словам главы Военного комитета НАТО адмирала Роберта Бауэра, территории этих стран не являются зоной ответственности НАТО. Однако ряд государств - союзников военного блока могут быть "обеспокоены таким развитием событий". Об этом сообщает МК.
Ранее в Женеве и Брюсселе состоялись переговоры дипломатов России и США по гарантиям безопасности. По итогам переговоров никаких соглашений заключено не было.
Ранее постпред России при ОБСЕ в Европе Александр Лукашевич рассказал об историческом выборе, который Запад должен сделать в ближайшие дни.
Подпишитесь на нас
157
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 января 2022, 16:50
|
08 января 2022, 19:50
|
08 января 2022, 02:55
|
11 января 2022, 10:15
|
10 января 2022, 00:25
|
08 января 2022, 02:55
|
09 января 2022, 03:25