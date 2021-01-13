Русские "вырезали целый отряд" в Сирии? Хитрый финт Эрдогана раскусил эксперт: "Это как Гитлер…"

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал публикацию турецкого государственного информагентства Anadolu о действиях русских спецназовцев в сирийской провинции Идлиб.

В материале главного СМИ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоган утверждается, что якобы бойцы из РФ "вырезали целый отряд" из состава незаконной группировки "Джейш аль-Наср" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), аффилированной с Анкарой, на территории равнины Аль-Габ.

По словам главарей бандформирования, которые приводятся в статье, подразделения российского спецназа использовали боевые дроны, зажигательные бомбы и снайперское стрелковое вооружение. Эти сведения, однако, не получили официального подтверждения со стороны Минобороны РФ.

Кнутов в беседе с корреспондентом Царьграда назвал данные сообщения в турецкой прессе спланированной акцией. Он обратил внимание, что время для неё было выбрано неслучайно.