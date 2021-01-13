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Русские "вырезали целый отряд" в Сирии? Хитрый финт Эрдогана раскусил эксперт: "Это как Гитлер…"

13 января 2021, 21:00  •  123 • Политика
Русские "вырезали целый отряд" в Сирии, утверждается в турецких СМИ. Хитрый финт Реджепа Тайипа Эрдогана, однако, раскусил военный эксперт Юрий Кнутов: "Это как Гитлер…". Он назвал данные сообщения в прессе намеренной провокацией.
Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал публикацию турецкого государственного информагентства Anadolu о действиях русских спецназовцев в сирийской провинции Идлиб.
В материале главного СМИ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоган утверждается, что якобы бойцы из РФ "вырезали целый отряд" из состава незаконной группировки "Джейш аль-Наср" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), аффилированной с Анкарой, на территории равнины Аль-Габ.
По словам главарей бандформирования, которые приводятся в статье, подразделения российского спецназа использовали боевые дроны, зажигательные бомбы и снайперское стрелковое вооружение. Эти сведения, однако, не получили официального подтверждения со стороны Минобороны РФ.
Кнутов в беседе с корреспондентом Царьграда назвал данные сообщения в турецкой прессе спланированной акцией. Он обратил внимание, что время для неё было выбрано неслучайно.
Это провокация. Сейчас приходит новое руководство США, агрессивное, во главе с Байденом. Нужен повод для усиления американского вмешательства на территории Сирии. Соответственно, был сделан такой вброс. Это как Гитлер… он использовал надуманный повод, чтобы напасть на Польшу. Тут точно такая же ситуация - придумать обоснование для расширения интервенции вооружённых сил Соединённых Штатов в САР, - констатировал собеседник "Первого русского".

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