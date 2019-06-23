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Русские "вообще обнаглели до конца": Саакашвили нашёл "виноватых" в беспорядках в Грузии
23 июня 2019, 13:54 • 74 • Политика
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили нашёл "виноватых" в беспорядках в стране. По его мнению, русские "вообще обнаглели до конца". В интервью украинскому телеканалу он представил инцидент в Тбилиси таким образом, будто делегаты православного мероприятия захватили парламент Грузии и подняли российский флаг.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, сторонники которого устроили русофобские беспорядки в Тбилиси, в интервью с украинским телеканалом нашёл "виноватых" в происходящем.
По его словам, причина кризиса в Грузии в том, что русские "вообще обнаглели до конца". В версии бывшего грузинского, а затем украинского политика Москва "привезла реально одного оккупанта", который "воссел в парламенте Грузии, поднял российский флаг, и молодежь выступила".
Напомним, грузинские радикалы и оппозиционеры предприняли попытку штурма парламента и потребовали запрета правящей партии "Грузинская мечта" после того, как грузинская служба протокола, организовывавшая заседание Межпарламентской ассамблеи Православия, отвела депутату Госдумы Сергею Гаврилову место спикера грузинского парламента.
Жест гостеприимства, при котором гостю отводится самое почётное место, в трактовке Саакашвили превратился в попытку захвата. Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя произошедшее, заявила, что Россия - "враг и оккупант".
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