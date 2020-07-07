Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полная боевая готовность или плевок в лицо защитникам Донбасса?
"Это так умно": Находчивой пассажирке с суперзащитой от COVID позавидо...
Российские электромагнитные пушки сжигают цели «без возможности восстановления»....
"Россия не может выдвигать требования Украине? Может!": Сенатор дал Зе...
Главная / Политика

Русские "проспали" нападение на Украину: "Захватили уже или перенесли на четверг?"

07 июля 2020, 16:00  •  61 • Политика
Сегодня, 7 июля, должно было начаться нападение России на Украину - об этом заявлял украинский политолог. Однако русские, очевидно, проспали, потому что нападение так и не состоялось. "Захватили уже или перенесли на четверг?" - интересуются пользователи соцсетей.
Украинский политолог предупредил, что 7 июля может произойти обострение отношений между Россией и Украиной, вслед за которым РФ немедленно введёт войска на территорию соседа. Правда, украинские медиа расходятся даже в имени этого "политолога" Диалог.UA называет эксперта то Владимиром Павловым, то Владимиром Петровым.
Так или иначе, политтехнолог уверен: русские "снова начнут стрелять, взрывать, убивать". Он считает, что к открытому нападению на Украину РФ подтолкнёт недовольство тем, как Киев соблюдает (вернее, не соблюдает) обязательства по прекращению войны на Донбассе. В частности, в Конституцию Украины не внесли поправки об "особом статусе" ДНР и ЛНР.
В России новостям о том, что мы, оказывается, вот-вот начнём войну, сначала очень удивились: "Как, уже завтра?! Ох ты ж...ничего ж ещё не готово, не готово ещё ж ничего", - писали на форумах.
А затем отменно высмеяли паникёра:
"Мы с сыном в час собирались на прогулку. Это считается за попытку захватить Украину?"
"Я проспал... Как там? Захватили уже или перенесли на четверг?"
"Как! Меня забыли?! Где повестка?!"
"Вот так всегда! Ничего сделать не можем нормально! Нападение прогуляли! Как теперь в глаза людям смотреть?"
"Политолог Владимир Павлов всё-таки подвёл. Обидно... Ничего, будет возможность - обязательно вторгнемся. Если сами захотите, конечно..." - написал Телеграм-канал Astra Militarum.

Фото: скриншот https://t.me/astramilitarum
"Расходимся, пацаны. Сегодня вторгаться на Украину не будем", - пообещал в своём Телеграм-канале политобозреватель Сергей Веселовский. Он привёл слова командующего Объединёнными силами Вооружённых сил Украины Сергея Наева о том, что "на данный момент угроза вторжения в Украину со стороны РФ отсутствует".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
07 июля 2020, 01:00
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинули"
07 июля 2020, 05:00
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России не будет терпеть - Кнутов
07 июля 2020, 05:00
Британию ждёт "ответный удар" Москвы? Посольство России ответило на санкции Лондона
07 июля 2020, 07:00
Неожиданный смысл отставки Медведева вскрыл Венедиктов: Сделали "смотрящим"
07 июля 2020, 01:00
Ещё 5 лет и всё: Нидерланды станут страной "бесполых"
07 июля 2020, 12:00
"Никогда в жизни такого не было": Киев заявил о новой инициативе по Донбассу
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 июля 2020, 01:00
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинули&quo...
07 июля 2020, 05:00
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России не буд...
07 июля 2020, 05:00
Британию ждёт "ответный удар" Москвы? Посольство России ответило на санкции...
07 июля 2020, 07:00
Сохранится ли за С-400 статус передового инструмента ПРО? События в небе Сирии смешал...
07 июля 2020, 07:00
Неожиданный смысл отставки Медведева вскрыл Венедиктов: Сделали "смотрящим"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июля 2020, 01:00
Великие потрясения или великая Россия? Михалков не дал шанса противникам поправок в Конституцию
04 июля 2020, 15:00
Получили даже больше: поляки стрясли с "Газпрома" огромную сумму
04 июля 2020, 01:00
Настоящие уроки 75-летия Великой Победы, или Два еврея против
05 июля 2020, 09:25
Российские электромагнитные пушки сжигают цели «без возможности восстановления». Что это за оружие
04 июля 2020, 08:00
Скрытое в Конституции: Донбасс станет частью России
06 июля 2020, 00:00
"Россия не может выдвигать требования Украине? Может!": Сенатор дал Зеленскому урок истории
01 июля 2020, 02:00
Даже получив русские С-300, США не смогли разгадать их секрет - Леонков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.