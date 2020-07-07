Русские "проспали" нападение на Украину: "Захватили уже или перенесли на четверг?"

Украинский политолог предупредил, что 7 июля может произойти обострение отношений между Россией и Украиной, вслед за которым РФ немедленно введёт войска на территорию соседа. Правда, украинские медиа расходятся даже в имени этого "политолога" Диалог.UA называет эксперта то Владимиром Павловым, то Владимиром Петровым.

Так или иначе, политтехнолог уверен: русские "снова начнут стрелять, взрывать, убивать". Он считает, что к открытому нападению на Украину РФ подтолкнёт недовольство тем, как Киев соблюдает (вернее, не соблюдает) обязательства по прекращению войны на Донбассе. В частности, в Конституцию Украины не внесли поправки об "особом статусе" ДНР и ЛНР.

В России новостям о том, что мы, оказывается, вот-вот начнём войну, сначала очень удивились: "Как, уже завтра?! Ох ты ж...ничего ж ещё не готово, не готово ещё ж ничего", - писали на форумах.

А затем отменно высмеяли паникёра:

"Мы с сыном в час собирались на прогулку. Это считается за попытку захватить Украину?"

"Я проспал... Как там? Захватили уже или перенесли на четверг?"

"Как! Меня забыли?! Где повестка?!"

"Вот так всегда! Ничего сделать не можем нормально! Нападение прогуляли! Как теперь в глаза людям смотреть?"

"Политолог Владимир Павлов всё-таки подвёл. Обидно... Ничего, будет возможность - обязательно вторгнемся. Если сами захотите, конечно..." - написал Телеграм-канал Astra Militarum.



Фото: скриншот https://t.me/astramilitarum Фото: скриншот https://t.me/astramilitarum

"Расходимся, пацаны. Сегодня вторгаться на Украину не будем", - пообещал в своём Телеграм-канале политобозреватель Сергей Веселовский. Он привёл слова командующего Объединёнными силами Вооружённых сил Украины Сергея Наева о том, что "на данный момент угроза вторжения в Украину со стороны РФ отсутствует".