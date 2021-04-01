Русские "привезли" Финляндии самый популярный язык: Статистики подвели итоги

Жители России "привезли" Финляндии самый популярный язык. Статистики страны подвели итоги ушедшего года.

По данным статистического ведомства Финляндии, в 2020 году число русскоговорящих в стране дошло до 84 190 человек, а говорящих на финском, шведском и саамском снизилось на 11 702.

По данным ведомства, на конец 2020 года в Финляндии проживали 5 533 793 человека, из которых 432 847 (8%) говорили на иностранном в качестве родного. Самой крупной группой, говорящей на иностранном языке, стали русские, затем эстоноязычные и говорящие на арабском.

Ранее Россия предложила Финляндии помощь в борьбе с коронавирусом - для этого российские власти готовы предоставить северному соседу технологии для производства на своей территории самой эффективной на сегодняшний день вакцины "Спутник V". Это предложение озвучила во время телефонного разговора с экс-президентом Финляндии Тарьей Халонен спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Однако в этом жесте доброй воли многие в Суоми усмотрели коварный подтекст. Так, бывший посол Финляндии в России Ханну Химанен увидел в российском предложении некий многоходовый стратегический шаг, который имеет как политические, так и коммерческие цели. Как пишет финская MTV, Ханну Химанен "содрогнулся, когда увидел новость ТАСС о предложении России по производству вакцин". Однако даже он не отрицает, что что-то подобное рано или поздно обязательно случилось бы.