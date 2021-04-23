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Русские "Посейдонами" затопят западное побережье США: "Натюрлих, Маргарита Павловна"

23 апреля 2021, 13:20  •  75 • Политика
У американцев очередное "обострение": там опасаются, что после слов Путина русские своими "Посейдонами" затопят всё западное побережье США. Военный эксперт из России не мог удержаться от сарказма: "Натюрлих, Маргарита Павловна".
Несмотря на все заверения России и Путина в том, что наша страна никому не угрожает, это ничего не изменит во враждебном настрое США по отношению к русским. В этом убеждён военный эксперт Михаил Тимошенко.
Отвечая на вопрос Царьграда, он заметил, что на Западе многое выдумывают сами, а затем сами же начинают бояться и запугивать остальных.
Натюрлих, Маргарита Павловна. Во-первых, это показать своим избирателям. Во-вторых, это подействовать на членов парламента. У американцев это обострение происходит каждый раз в конце финансового года. "Вон там русские чудовищные ракеты бах — ой, у них "Посейдон", они затопят всё западное побережье США".
Хотя самый простой расчёт показывает, что головка "Посейдона" не может вызвать цунами 20-метровой высоты, разъяснил Тимошенко.

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