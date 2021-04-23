Русские "Посейдонами" затопят западное побережье США: "Натюрлих, Маргарита Павловна"

У американцев очередное "обострение": там опасаются, что после слов Путина русские своими "Посейдонами" затопят всё западное побережье США. Военный эксперт из России не мог удержаться от сарказма: "Натюрлих, Маргарита Павловна".

Несмотря на все заверения России и Путина в том, что наша страна никому не угрожает, это ничего не изменит во враждебном настрое США по отношению к русским. В этом убеждён военный эксперт Михаил Тимошенко.

Отвечая на вопрос Царьграда, он заметил, что на Западе многое выдумывают сами, а затем сами же начинают бояться и запугивать остальных.

Натюрлих, Маргарита Павловна. Во-первых, это показать своим избирателям. Во-вторых, это подействовать на членов парламента. У американцев это обострение происходит каждый раз в конце финансового года. "Вон там русские чудовищные ракеты бах — ой, у них "Посейдон", они затопят всё западное побережье США".

Хотя самый простой расчёт показывает, что головка "Посейдона" не может вызвать цунами 20-метровой высоты, разъяснил Тимошенко.