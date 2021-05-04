Русские "Медведи" измотали ВВС США в Арктике

Popular Mechanics пишет, что в последнее время русские стратегические ракетоносцы Ту-95 "Медведь" буквально измотали ВВС США в Арктике. Автор публикации сообщает, что американским лётчикам часто приходится подниматься в воздух для сопровождения русских самолётов.

Как уверяет автор популярного американского интернет-издания Popular Mechanics Питер Сучиу, русские лётчики увеличили количество вылетов вблизи американского воздушного пространства. В частности, в статье упоминаются наши стратегические ракетоносцы Ту-95 "Медведь", совершающие "рутинные полёты" в Арктике.

При этом ВВС США изрядно нервничают, судя по публикации. Каждый раз для сопровождения русских "Медведей" в воздух поднимаются истребители F-22 Raptor либо самолёты дальнего радиолокационного обнаружения E-3.

И ситуация, если судить по публикации, становится для пилотов ВВС США всё более изматывающей, а сопровождение наших самолётов - всё сложнее. Американским генералам же остаётся только признать господство русских в данном регионе.

Автор статьи полагает, что в будущем наши и американские боевые самолёты будут только чаще пересекаться в Арктике.