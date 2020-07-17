Русские "Кинжалы" против… твитов Трампа: Эксперт сравнил арсеналы России и США

Главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с Nation News прокомментировал новые сообщения об американской гиперзвуковой ракете, которую президент США Дональд Трамп ранее охарактеризовал на своей странице в Twitter как "супер-пупер".

Представитель Пентагона пояснил CNN, что глава Белого дома говорил об оружии, которое проходило тестирование в начале весны этого года. По его словам, в рамках этого испытания ракета развила скорость, в 17 раз превышающую звуковую.

Коротченко, однако, скептически отнёсся к данным заявлениям. Он заметил, что из Соединённых Штатов пока доносятся лишь слова, а в России уже существуют подобные образцы, которые находятся на вооружении наших ВС.

Речь о гиперзвуковом авиакомплексе "Кинжал" и ракетном комплексе "Авангард". Кроме того, вскоре поступят противокорабельные крылатые ракеты "Циркон".