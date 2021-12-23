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Русские "дарят" Европе газ, но зачем? "Мощная и грустная история" - Попов
23 декабря 2021, 18:15 • 35 • В мире
Телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов в своём телеграм-канале объяснил, чем для России невыгоден реэкспорт газа.
Покупатели русского газа пытаются схитрить и нажиться, используя схему с реэкспортом топлива. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Евгений Попов. Парламентарий объяснил манипуляцию на примере работы с западными партнёрами.
"Мощная и грустная история с реэкспортом нашего газа. Представьте, мы продаём условным немцам тысячу кубометров за условные 300$. Они просят больше, чем прописано в контракте. Мы - добренькие - даём больше (по 300$). Излишки хитрые условные немцы продают за условные 2000$", - указал Попов.
Он пояснил, что за наш счёт хитрые европейцы делают колоссальные прибыли.
"Профит в карман. Можно вообще не работать. Круче, чем крипта. Путин сказал про ярд из воздуха. Но, вероятно, десятки миллиардов мы так вот легко дарим нашим заклятым друзьям в ЕС. Да, Россия - добрая душа. Но есть вопросы. А ЗАЧЕМ?" - недоумевающе заметил депутат.
Ранее на большой пресс-конференции Путин заявил об отсутствии вины "Газпрома" в резком росте цен на газ в Европе. По его словам, заявления об этом - "это попытка с ног на голову всё опять поставить".
"Врут всё время. Тень на плетень наводят. "Газпром" поставляет весь объём, который запрашивают наши контрагенты по имеющимся контрактам. И не только весь объём, но увеличил поставку, по-моему, чуть ли не на 12% или на 20% в дальнее зарубежье", - отметил президент России.
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