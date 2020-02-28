Русские пытались спасти турок даже под предательским огнём. Чем отплатил Эрдоган? • 161 • Политика Обострение обстановки в Идлибе - новость даже не этой недели. Обстановка накаляется достаточно давно, а накануне и вовсе стало известно, что турецкие инструкторы и боевики обстреливали самолёты ВКС России. Ещё позже стало ясно, что попытка турецких военных и боевиков продвинуться в Идлибе закончилась множеством смертей. Сегодня утром выяснилось, что русские до последнего пытались спасти турок даже в ситуации, когда те проявили необоснованную агрессию. Накануне телеканал "Россия-24" сообщил, что турецкие военные при пособничестве боевиков активно противостоят сирийской и российской авиации в Идлибе. Эксклюзивную информацию из Сирии передал военный корреспондент Евгений Поддубный, он же сообщил, что самолёты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков, но против них на земле активно работают, и не только террористы и так называемая умеренная оппозиция, но и турецкие инструкторы. По нашим самолётам бьют ПЗРК. Ближе к полуночи стало известно о гибели турецких военных. Оказалось, что турки были среди боевиков, затеявших наступление на позиции войск Сирии. Когда сирийские военные стали защищаться, погибли десятки турецких инструкторов. Но... Турция предпочла превратить инцидент в повод для очередных политических заявлений. Идлибский инцидент К утру пятницы, 28 февраля, губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган заявил, что в результате авиаудара в сирийском Идлибе погибло 33 турецких военных. Ранее он же говорил о гибели 29 военных. Есть и раненые, но их жизнь, как отметил Доган, вне опасности. По следам атаки администрация президента Турции, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган созвал совещание по безопасности, на котором присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Кроме того, Чавушоглу провёл переговоры с генсекретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, последний выразил озабоченность и обещал провести консультации по линии НАТО. А к утру уже в Минобороны России рассказали, что именно произошло в Идлибе. Выяснилось, что "турецкие военные, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, находились среди наступавших боевиков". Больше того, в российском оборонном ведомстве обратили внимание и на тот факт, что, по информации, полученной от Анкары, в районе населённого пункта Бехун (именно здесь турки и попали под обстрел) никаких турецких подразделений не должно было быть. Представители российского Центра примирения враждующих сторон находятся на постоянной связи с турецкими коллегами. И у наших военных имелись оперативные данные по местонахождению турецких подразделений. Фактически российские военные раскрыли двуличие турок в Сирии. Как иначе можно объяснить тот факт, что Анкара одновременно уверяет в желании бороться с терроризмом и в то же время турецкие военные замечены в стане сирийских боевиков? Логичный ответ напрашивается сам собой. Ещё одна важная деталь. В районе Бехуна ВКС России в часы инцидента не работали. Но после получения информации о пострадавших при обстреле турецких военных Москва предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками. "Была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых в сирийском Идлибе турецких военнослужащих на территорию Турции", - добавили в Минобороны России. Русские не первый раз спасают Эрдогана, но... Автор телеграм-канала WarGonzo Семён Пегов напомнил, как складываются непростые отношения России и Турции, а также лично президента Владимира Путина и президента Реджепа Тайипа Эрдогана: "Августовский путч 2016-го помните? Восстание, поднятое турецкими военными, поддерживаемыми США, - было в шаге от того, чтобы свергнуть Реджепа. Даже не в шаге - в сантиметре. Практически все государственные СМИ Турции перешли на сторону путчистов, то есть транслировали нужную им картинку. Сообщили, что Эрдоган покинул страну. Он и вправду уже был готов это сделать и даже находился в аэропорту. Но именно Путин, несмотря на инцидент - сбитый турками самолёт ВКС, произошедший незадолго до событий, был единственным, кто поддержал Эрдогана. И не просто на словах. Наш спецназ прибыл в Турцию, чтобы обеспечить безопасность турецкого лидера и предоставить возможность выйти в прямой эфир на единственном оставшемся лояльным к турецкому президенту частном телеканале. Это и стало переломным моментом. Благодаря появлению президента в прямом эфире сторонники Эрдогана мобилизовались, верные ему силовики не сдались - и в итоге восстание было подавлено. Турецкий президент обязан Путину многим. Может быть, даже жизнью. Здесь и корни длительного дипломатического российско-турецкого романа. Все эти годы Эрдоган с нами расплачивался за ту услугу. Те, кто в теме, поймут. Он сдал (вывез) своих прокси в Алеппо, затем под Дамаском. Одержать победу в Сирии было бы гораздо и гораздо сложнее, если бы не уступки Эрдогана. Его отношения с американцами на протяжении всего этого периода были, мягко говоря, напряжёнными. Эрдоган их планомерно подставлял - ему было за что мстить. Но вот теперь Идлиб - последний оплот его прокси. Видимо, он решил, что заплатил долг России сполна. Вопрос в том, насколько адекватно Реджеп оценил свой "расчёт" с Москвой. И учел ли "проценты", которые ему могли накинуть по дороге". Атака российских самолётов Ситуация по накалу в Идлибе близка к ноябрю 2015 года, когда в Сирии турки сбили российский Су-24. Президент России Владимир Путин сообщил, что самолёт уничтожен ракетой типа "воздух-воздух" с турецкого F-16. Военный борт потерпел крушение и упал в Сирии в четырёх километрах от границы с Турцией. Владимир Путин назвал этот инцидент "ударом в спину" со стороны пособников террористов. До войны, к счастью, дело не дошло, но между Москвой и Анкарой после предательского удара существенно обострились отношения. Нынешняя ситуация в Идлибе не копия той, что мы сообща сумели преодолеть. Бьют с земли, однако российские военные уже неоднократно заявляли, что турки не просто не очищают свою зону деэскалации, но и способствуют усилению позиций боевиков. И в данном контексте атака русских истребителей выглядит как минимум опасно для Анкары. Так, военкор Евгений Поддубный в своём репортаже говорил, что российская и сирийская авиация активно применяют тепловые ловушки для защиты от огня ПЗРК, а турецкие военные атакуют позиции сирийской армии. ВКС России раз за разом останавливают боевиков. При этом в небе над Идлибом сейчас так же опасно. Боевики и турецкие специалисты активно применяют переносные ракетно-зенитные комплексы, и вот российский и сирийский самолёты отстреливают ложные тепловые цели после бомбовых ударов по террористам. Самые ожесточённые бои велись в посёлке Джубас, где от огня турецких бойцов потеряно "большое количество бронетехники и артиллерии". Накануне военный корреспондент Олег Блохин в ежедневном отчёте о событиях в Сирии писал как раз о Джубасе. "Не дай Бог туркам попасть из ПЗРК по русским" Политолог Евгений Сатановский, комментируя инцидент, связанный с обстрелом российских ВКС, и в целом обострение ситуации в Идлибе, подчеркнул, говоря о мотивации Турции: "Понятия не имею, что они понимают, а что нет. Я не работаю с Эрдоганом (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. - Ред.) и его окружением. Наши ВКС участвуют в остановке агрессии боевиков, которые из зоны деэскалации, где их никто не разоружал, никто не разграничивал радикалов и обычное население. То есть все турецкие обещания оказались за последние два года невыполненными. Соврал Эрдоган Путину. И не собирался он ничего выполнять. Более того, боевиков сейчас Турция активнейшим образом вооружает, снаряжает и поддерживает, включая артиллерийский огонь из ПЗРК", - подчеркнул политолог. "Война" онлайн: Что происходит на границе Турции и Сирии Сатановский не отметает вероятности прямого столкновения турецких и российских военных в подобной ситуации. При этом Эрдоган воюет на три фронта. Даже не на два. Потому что, помимо Сирии, у него есть Ливия, куда он ворвался, сосредоточив против себя достаточно большие силы, и у него есть Кипр с кипрским газовым шельфом. И в этом альянсе уже и саудовцы, и американцы, и Греция, и Кипр, и Израиль дружно против Эрдогана. У него внутриполитические проблемы. Ему нужен подъём национализма до безумия. Ставки высоки. Поскольку его политическое состояние весьма хрупкое. Но и экономика в Турции очень хрупкая. Сегодня Эрдоган в шаге от "пропасти", говорит Сатановский. "Если он (Эрдоган. - Ред.) сейчас сорвёт ещё и отношения с Россией, а это совершенно запросто может произойти, то есть такой вопрос: насколько дорого ему это обойдётся? У меня нет ни малейшего ощущения, что российское руководство, тем более в преддверии столь значимой внутриполитической ситуации, как общенародное голосование по изменениям в Конституцию России, будет терпеть эти провокации до бесконечности. И ещё, более того, мне не кажется, что, если, не дай Бог, по кому-то из наших военных туркам удастся попасть, это принесёт им большое счастье. Скорее, наоборот". "Американцы навязывают России в Сирии "наземный бой" Военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев для понимания ситуации предлагает осознать две простые вещи. Во-первых, Турция - это член НАТО, союзник США. Во-вторых, Идлиб - это место, где собрались все международные террористы, боевики, которых подпитывали и кормили американцы. "И вот сейчас наступила решающая фаза. Поэтому они будут готовы на всё", - сказал Сергей Хатылев в интервью Царьграду. Что касается применения ПЗРК против российской авиации, то Су-34 и Су-24 уже показали, что могут эффективно с ними бороться - с подобными средствами ПВО, используя тепловые ловушки, средства радиоэлектронной борьбы и, конечно же, высокий уровень лётной подготовки. К тому же России как раз и нужно спровоцировать наших друзей на эти действия, чтобы потом было о чём говорить, уверен эксперт. "И когда будет нанесён удар, можно будет потом предъявить: товарищи, вы нанесли удар ПЗРК, в лоб получили ракету, к примеру Р-27", - добавил Сергей Хатылев. "Нанёс удар - получи ракету в лоб". Эрдоган соврал Путину Главный вопрос, чтобы это не перешло в более глубокие формы - применение авиации, применение вертолётов, применение более крупных средств ПВО и так далее, подчёркивает военный эксперт. "Сирия - это то место, где мы заходим в район, согласно договору с правительством Асада на оказание военной помощи и договорённости с турками, что мы вместе этот район патрулируем, а нам американцы навязывают чуть ли не наземный бой и запрещают войти в район. То есть это сосредоточие тех районов, тех местностей, где все договорённости рушатся в одну секунду", - указал Сергей Хатылев. Надо сказать, ранее Эрдоган отметился серией острых высказываний в адрес России на грани обвинений. Президент Турции выдвигал требования и настаивал, что будет атаковать сирийские войска там, где это понадобится. Россия неоднократно предупреждала, что поддержка турецкими военными боевиков в Сирии до добра не доведёт. В общем и целом Турция с Россией сошлись на том, что взаимодействие должно обсуждаться - в этом и состоит искусство партнёрских отношений. Что касается США, в последние недели было зафиксировано несколько пересечений российских и американских войск в Сирии. Более того, русским военным пришлось спасать американцев от разгневанных сирийцев. Военные США открыли огонь по мирным людям, в результате чего погиб сирийский подросток - 14-летний мальчик. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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