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Русские ПВО или русский истребитель? В небе над Сирией уничтожили израильский беспилотник - СМИ

20 сентября 2019, 09:54  •  74 • Политика
В небе над Сирией уничтожили израильский беспилотник. СМИ полагают, что объект уничтожили или русские ПВО в ведении Сирии, или русский истребитель.
Государственное телевидение Сирии сообщило об уничтожении беспилотного летательного аппарата в Сирии - над городом Акраба, к югу от столицы страны. Кроме того, по информации журналистов, несколько взрывов пргогремели в Дамаске, а также пригородах в районе 20:05 накануне.
Акраба находится всего лишь в 10 километрах к юго-востоку Дамаска, на пути к международному аэропорту.
В то же время, "Военное обозрение" со ссылкой на ливанских журналистов пишет, что унитожен был израильский беспилотник. Издание полагает, что применены были средства ПВО - у сирийских войск есть ЗРК С-200, ЗРПК "Панцирь" и другие образцы. Между тем, авторы блога Avia.pro настаивают, что операция по уничтожению беспилотника фактически совпала с вылетом российского истребителя с авиабазы Хмеймим - буквально за 20 минут до удара. Блог ссылается на данные сообщества Sentry Syria, полагая, что как раз русский пилот и подбил израильский истребитель. Впрочем, эта версия официальными источниками никак не комментируется.

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