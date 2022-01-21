Русские против MИ-6. Десанту хватило 48 часов для спецоперации

Начало 2022 года омрачилось событиями в Казахстане: в нескольких городах этой республики произошли волнения, вылившиеся в погромы и перестрелки бандитов с правоохранительными органами. Какие уроки Россия должна вынести из произошедшего?

5–6 января в Алма-Ате и других городах Южного Казахстана были захвачены, разграблены и сожжены здания органов власти, разгромлены торговые центры, банки, магазины и аэропорт Алма-Аты. На фоне обострения ситуации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой о военной помощи.

В ответ на эту просьбу в Казахстан был отправлен миротворческий контингент, основу которого составляли элитные части ВДВ России. 7 января Токаев заявил, что во всех регионах восстановлен конституционный порядок. Президент соседней республики выступил в парламенте, предложив программу реформ в своей стране.

Один из ключевых тезисов выступления президента Казахстана – о финансово-олигархических группах влияния, сформировавшихся в эпоху Нурсултана Назарбаева, которые должны помогать народу республики "на системной и регулярной основе".

Есть и ещё один нюанс. Ходили слухи, что члены окружения Назарбаева, возможно, использовали беспорядки в качестве предлога для захвата власти, но Токаев смог загнать их в тупик, убедив возглавляемый Россией военный альянс ввести войска в страну. Наконец, на днях британская Guardian в редакционной статье сообщила о "жесточайших переговорах" между двумя политиками – Токаевым и Назарбаевым – "о перераспределении активов, трофеев и арендной платы". Чем закончились переговоры? Как знать. Однако журналисты в любом случае предпочли констатировать: "эпоха Назарбаева закончилась".

Элиты предпочитали чувствовать себя английской колонией

События, происходившие в Казахстане, в программе "Царьград. Главное" обозреватель Юрий Пронько обсудил с учредителем телеканала Царьград Константином Малофеевым.

Юрий Пронько: Как вы восприняли события, происходившие в эти рождественские каникулы в соседней республике? Можем ли мы вынести из этого какие-то уроки для себя?

Константин Малофеев: Я оттолкнусь от той же статьи в Guardian. Это, кстати, известное издание спецслужб Англии. И если британские спецслужбы хотят, чтобы мы с вами считали, что бунты в Казахстане – это часть "жесточайшего конфликта" между Назарбаевым и Токаевым, значит ничего подобного точно не происходило.

Это очевидно: если "фабрика лжи" тебе говорит одно, значит, это точно неправда. В Казахстане вообще во всей красе проявились "уши британских спецслужб". Вся назарбаевская элита, а Токаев тоже к ней относится, много раз прошла западную прокачку. Они работали на Западе, их дети, наши с вами ровесники, тоже учились на Западе. У них была специальная программа.

Всем известно, сколько в Лондоне казахов, которые учатся по специальным субсидиям. Их туда направляли эшелонами на протяжении 25 лет. За четверть века вся казахская элита прошла через Лондон. И они стали чувствовать себя, как и многие другие страны, бывшей английской колонией. А это означает, что Лондон для них – тихая гавань. Там нужно успеть купить особняк, поместить в банках свои счета, надо стать рукокопожатными в местном истеблишменте, чтобы тебя вместе с другими пакистанцами принимали почти на равных. Британские шефы практически перевоспитывали казахов.

Политика – на все стороны света. А как с Россией?

Такова цена многовекторной политики Назарбаева, в то время как он, и мы это помним, выступал одним из инициаторов евразийского сближения. Он не выступал за коллапс Советского Союза, а держался из последних сил. Но после того как это коллапс наступил, Евразийский союз стал лишь одним из направлений политики Казахстана, рассчитанной на северные территории.

В то же время была политика на Восток, с китайцами, где Казахстан позиционировался как приоритетный партнёр Великого шёлкового пути. Напоминаю, Великого шёлкового пути 25 лет назад ещё не было, это более свежий проект, в котором Казахстан сразу стал играть большую роль, потому что, когда речь идёт о транспорте, огромные пространства степного Казахстана становятся ценными. Тогда территория имеет значение. Если мы говорим о чём-либо ином, то территория такого большого значения не имеет. А здесь Казахстан заиграл большую роль.

– Меняется логистика, меняется доступность, всё меняется.

– Конечно. Например, на границе с Китаем у них расположен сухой порт, у которого есть специальный статус. Китайские производители перевезли туда свои производства, они получили там специальный режим. Дальше это беспошлинно разъезжается в рамках нашего с ними Евразийского союза, в том числе и по России. То есть этой китайской ветке нашли применение.

А ещё есть южная ветка развития, связанная с исламом. И мы знаем, что в Казахстане в полной мере были представлены интересы не только Турции, но и Объединённых Эмиратов, Саудовской Аравии и других стран южного исламского мира.

И, наконец, Запад – Америка, Британия. Казахстан, являющийся сам по себе серединой Евразии, развивался во все эти стороны, но почему-то мимо своего ближайшего соседа России, которая окружает его практически со всех сторон.

– Но при этом Казахстан декларировал особые отношения…

– Декларировал. Но в элите, в истеблишменте всё было совершенно по-другому. Их беглый банкир Аблязов не в Москву сбежал, а в Лондон. А Москва при этом сохранила свои союзнические отношения. Возбуждала уголовные дела против Аблязова, потому что Назарбаев просил. А Лондон не возбуждал.

– Дочка Назарбаева Алия купила особнячок за 300 с лишним миллионов в Лондоне.

– Всё там же. Или где-то в Европах. Несмотря на то что Москва оставалась для них ближайшим союзником, который поддерживал Назарбаева и его режим, окружение елбасы пыталось убежать и от Москвы тоже. И вот чем это их бегство закончилось.

Боевиков завозили. И мы знаем зачем...

То, что произошло в Казахстане, безусловно, связано с нашими переговорами с американцами, прошедшими 10 января. Это был искусственно подожжённый конфликт. Да, он тлел. Да, эти террористы были завезены, но они могли быть эскалированы в другой момент. Однако привезены они были, безусловно, для определённых целей.

Сейчас в этом разбираются, в том числе, и наши специальные службы. И я уверен, что мы узнаем правду – как и кто завозил, через какую границу, кто их легализовывал, кто давал документы на работу, почему они так долго и много времени провели на территории Казахстана.

Эти группы заезжали, и мы теперь знаем для чего. Чтобы перед 10 января, когда должны были состояться переговоры о безопасности в Европе по поводу Украины, показать нам: вы думаете, у вас фронт только с Украиной? У вас Киев в ста километрах от границы. И более или менее понятно, что всякий военный конфликт, связанный с Украиной, закончится в течение 48 часов в связи с явным превосходством вооружения и армии России. В Европе и Америке даже "мяу" не успеют сказать. А вот вам 7600 километров казахстанской границы, сказали нам.

И что оказалось? Выяснилось, что ВДВ в течение 48 часов может решить проблему и там. И вот это был, безусловно, гениальный розыгрыш со стороны нашего руководства, руководства ОДКБ, всех наших сил коллективной безопасности. Ну что здесь говорить, мы понимаем, что 90% этой силы – армия России.

Наши западные оппоненты, поджигая ситуацию в Казахстане, рассчитывали, что Россия вынуждена будет зачищать этих террористов в соседней стране напрямую, без ОДКБ. И тогда немедленно поднялся бы визг на весь мир: вот видите, русские не соблюдают границы – они вошли, несмотря на то что здесь независимый народ, который сам по себе решал свою судьбу. Поэтому мы считаем, что и на Украине они сделают то же самое.

Оказалось, не так. Президент Токаев не убежал, в отличие от Януковича. А пригласил силы ОДКБ. Они совершенно юридически обоснованно, как и в ситуации в Сирии, вошли в Казахстан и за 48 часов решили задачу – обезвредили все эти ячейки, много лет подготавливаемые МИ-6. А потом ушли.

Я бы на месте МИ-6 и украинцев подумал бы о том, что точно так же произойдёт у них. Они считают, что многолетняя подготовка их убережёт. Но посмотрите на пример алма-атинской трагедии, как сказал президент Токаев. Разве там что-то получилось?

– Согласитесь, вина казахской элиты здесь более чем очевидная.

– Да, безусловно. При этом мы понимаем, что президент Токаев был частью системы. Но то, что он решил расстаться со своим прошлым, делает ему честь. Будем смотреть, что произойдёт дальше с этой самой элитой. И как много её представителей окажутся в Лондоне и в Москве. Это даст ответ на вопрос, чья это элита.

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