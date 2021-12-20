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Русские просчитали объявленную Байденом спецоперацию: "Видимо, всё решили"

20 декабря 2021, 10:20  •  223 • Политика
Русские пользователи Сети просчитали объявленную президентом США Джо Байденом спецоперацию против России. "Видимо, всё решили", - подозревают комментаторы.
Ранее телеканал CNN обнародовал материал, в котором со ссылкой на источники сообщил о спецоперации для предотвращения "вторжения России" на Украину. В частности, Байден заявил о том, что опасается повторения событий 2014 года, когда Крым принял решение о воссоединении со своей исторической Родиной, и поручил своей администрации предотвратить "вторжение России", которое якобы запланировано в ближайшие четыре недели.
"То, что мы делаем, очень просчитано", - заявил он, отметив, что у Вашингтона "есть только около четырёх недель, чтобы это осуществить".
Пользователи русского сегмента Сети оценили игру Байдена, предположив, что таким образом в США началось завершение "украинского периода".
"Видимо, с Украиной всё решили, а месяц будут создавать вид бурной деятельности..." - думает dima ignat.
В целом же информация о такой спецоперации вызвала в России лишь иронию.
"Сами придумали, сами поверили, сами предотвратили, сами себя похвалили", - пишет комментатор под ником Лёха Лёха.
"С таким же успехом можно дать четыре недели на предотвращения высадки на Землю марсиан..." - отметил Сергей Коновалов.

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