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Русские прорвали оцепление США, американцы выслали подкрепление: анклав в Сирии разбит?

30 сентября 2020, 16:15  •  90 • Политика
Сразу несколько источников сообщили об очередном столкновении в Сирии, где якобы принимали участие русские и американцы. Авторы настаивают, что русские прорвали оцепление США. Кроме того, уточняется, что американцы выслали подкрепление в Сирию. Впрочем, это не помогло удержать позиции. Так неужели американский анклав в Сирии разбит?
Российские военные прорвались к сирийскому городу Дерик, ранее находившемуся под контролем американских сил, настаивают источники. По версии сирийских СМИ, военные основательно закрепились на территории, развернув блокпост и тем самым лишив американцев надежд на возвращение.
Стратегическое местоположение удачно, отмечают журналисты: американским военным будет очень сложно заходить в эти области страны с стороны Ирака. Кроме того, русским удастся блокировать перемещение контрабандистов, которые доставляют нефть из САР в Турцию.
В то же время российские военные источники пока никак не комментировали инцидент. Зато о ситуации в Сирии вдруг начали рассказывать шведы. На страницах издания Svenska Dagbladet рассказали о том, что США, несмотря на заявления о выводе войск из Сирии, напротив, решили укрепить свою группировку. Автор материала Йеспер Сунден подметил, что подкрепление было направлено в Сирию в тот день, когда американский лидер Дональд Трамп объявил о том, что США уходят из республики. Речь идёт о полутысяче солдат, к которым теперь прибавилась ещё сотня. В Сирию также были быть направлены шесть бронемашин пехоты США Bradley и система Sentinel, способная обнаруживать ракеты и БПЛА при помощи радиолокации. Вашингтон продолжает заверять, что в события Сирии не вмешивается. Но... охотно признаёт, что американцы охраняют в чужой стране нефтяные поля. Но неужели только охраняют?
Например, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец неоднократно заявлял в беседе с Царьградом, что у США в Сирии сейчас лишь одна цель: не упустить нефть и сделать всё возможное, чтобы забрать ресурсы себе.

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