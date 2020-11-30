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Русские пришли в восторг после отповеди Шойгу немцам: "Слова, достойные министра обороны России"
30 ноября 2020, 17:20 • 251 • Политика
Короткий комментарий Сергея Шойгу слов министра обороны Германии, заявившей, что с Россией следует говорить исключительно с позиции силы, привёл в восторг русских. "Слова, достойные министра обороны России", - это лишь один из немногих комментариев.
Министр обороны России Сергей Шойгу дополнил официальный комментарий оборонного ведомства высказывания министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Последняя заявила, что с Россией следует разговаривать с позиции силы. Как подчеркнули в российском министерстве, немецким политикам дали шанс исправить ошибку Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Однако в течение нескольких дней никто сказанное не опроверг и не дополнил.
Своим личным мнением, очевидно совпадающим с официальной позицией России, Сергей Шойгу поделился накануне. Он отметил, что Крамп-Карренбауэр выбрала для себя поведение "избалованной школьницы". Более того, она повторяет ошибку своей предшественницы, которая также заявляла о необходимости говорить с русскими с позиции силы. И первая, и вторая, по всей видимости, забыли историю. Ведь в ХХ веке Германия уже пыталась силовым путём вести дела с Москвой, но не преуспела.
"Это уже вторая министр обороны, которая сказала, что с Россией надо разговаривать с позиции силы. Первой, когда так было сказано, я предложил у дедушки всё-таки спросить, каково это - с нами разговаривать с позиции силы", - отреагировал Сергей Шойгу.
Реакция русских на заявление министра была ожидаемой. Главу оборонного ведомства страны поддержали, подчеркнув, что Сергей Шойгу поступил так, как и следовало. Жаркая дискуссия, например, развернулась в чате телеграм-канала тележурналиста Владимира Соловьёва.
"Ответ супер, только до них это не доходит... Когнитивный диссонанс. Мы друг друга не понимаем. Менталитет не сходится", - написал, например, пользователь с ником Andreï Dudko.
"Когнитивный диссонанс - это у немцев. Как можно говорить про позицию силы и продолжать строить СП-2? Как говорится, или крест сними, или трусы надень", - добавил ENTER-RUS.
"В точку сказал! Там, где они учились, мы преподавали!" - добавил Александр Z.
"Шойгу молодец. Видно, что ему сложно говорить и слова подбирает, чтобы как можно культурней ответить. ШОЙГУ молодчина", - подчеркнул Алексей.
Безусловно, не обошлось и без оскорбительных комментариев как в адрес России, так и обращённых к руководству страны. Но всё же больше было слов в поддержку. А закруглили дискуссию авторы канала "Двач", отметив коротко: "Слова, достойные министра обороны России".
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