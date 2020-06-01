Русские, приезжайте: Италия открывает отпускной сезон и просит открыть границы

С 15 июня границы Италии будут открыты для российских туристов. Однако остаётся вопрос открытия российских границ, о чём пишет РИА ФАН со ссылкой на посла Италии в России Паскуале Терраччано.

Дипломат выразил надежду, что Россия к моменту открытия туристического сезона сможет позволить себе зарубежные поездки для массового путешественника.

Паскуале Терраччано прекрасно понимает, что, если по возвращении в Россию туристов будут ждать трудности, никто не захочет отдыхать за рубежом. Для въезда туристов в Италию местные власти не планируют вводить обязательные справки или вакцинацию от коронавируса. Для путешествия страна будет открыта без ограничений, однако меры предосторожности всё же примут.

"...но мы не усложняем процедуру выдачи виз", - сказал дипломат.

Напомним, российские власти пока предостерегают от поездок за рубеж, поскольку эпидситуация ещё слишком сложна.