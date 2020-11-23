Русские придут и всех отравят: Загадка "дела Литвиненко"

Автор:

Аля Самитова

Почему "обвиняемыми" сделали российские власти? Ну как же, Литвиненко был "критиком Кремля", ещё до своего бегства из России заявившим, что ему и его сослуживцам было "поручено устранить Бориса Березовского".

Уже в эмиграции экс-полковник сотрудничал с разведкой ряда европейских стран, главным образом, с британской Mi6 (за что получал зарплату в 2000 фунтов, но это оказалось для Литвиненко недостаточной суммой), делился сведениями о "русской мафии", критиковал Владимира Путина, а также написал книги "Лубянская группировка" и "ФСБ взрывает Россию" (вторая – в соавторстве с историком Юрием Фельштинским), в которых изложил конспирологическую теорию о том, что серия взрывов жилых домов в России в 1999 году была организована спецслужбами ради "прихода к власти нынешнего президента".

Обвинения, основанные на "вероятности"

И в истории самого отравления, и в его расследовании немало странных моментов и притянутых за уши доказательств. К примеру, судья сэр Роберт Оуэн в своём докладе утверждал, что "план убийства был разработан ещё в октябре 2004 года", то есть за два года до отравления. Откуда Оуэн почерпнул эти данные? Некие свидетели рассказали.

Кроме того, уверен судья, "попытка отравления была не первой", на что якобы указывает "найденный радиоактивный след", однако смертельную дозу Литвиненко получил только спустя полмесяца, во время встречи с Луговым и Ковтуном в баре Pine.

Изначально врачи подозревали отравление таллием, и только за несколько часов до смерти 23 ноября было установлено, что причиной отравления является полоний-210. Основываясь на показаниях двух свидетелей, судья Оуэн пришёл к "твёрдому выводу о том, что вся операция по отравлению проводилась Николаем Патрушевым и лично Владимиром Путиным". Причём вопросу о том, "знал ли об отравлении Путин", судья посвятил едва ли не большую часть своего доклада. Признавая, что точно утверждать подобное нельзя, Оуэн всё-таки делает такой вывод:

Я нахожу, что глава ФСБ Николай Патрушев и президент Владимир Путин дали разрешение на проведение операции по убийству мистера Литвиненко.

Никакого противоречия в своих словах сэр Роберт Оуэн не видит: он же проанализировал показания, так что… "вероятно и возможно" превращается в "я нахожу".

Интересно, что едва ли не главным свидетелем для Оуэа оказалась вдова погибшего, Марина Литвиненко: в докладе то и дело приводятся её слова. Вообще, создаётся впечатление, что Литвиненко, ещё будут сотрудником КГБ, а затем ФСБ, выбалтывал жене за вечерним чаем массу подробностей о своей работе, в частности, об операции в Чечне.

После публичных слушаний в суде, в ходе которых были "совершенно точно" названы имена Лугового и Ковтуна, якобы виновных в отравлении (при этом роль других людей, возможно, причастных к этому отравлению, не рассматривалась), официальный Лондон выступил с заявлением, в котором сообщил о "новых мерах против России". Вот что по этому поводу сказал один из депутатов британского парламента:

Они ведь не украдкой закололи его ножом в тёмном переулке, чтобы это выглядело как уличное ограбление, они совершенно ясно дали понять, что это была казнь – вот зачем нужен был полоний. Поэтому мы должны очень жёстко отреагировать.

Напомним, публичное расследование по делу Литвиненко началось в Лондоне только в 2014 году, сразу после крушения МН17 над Донбассом, до этого момента МВД Великобритании отказывалось от каких-либо серьёзных шагов по этому поводу. Разве не заметно в этом политической составляющей?

Надо сказать, что и "в деле Литвиненко", как и позднее в "деле Скрипалей", следствие опиралось на суждения, основанные на "вероятности", в документах то и дело можно было натолкнуться на слова "возможно" и "вероятно", ну, и на знаменитое "highly likely" от Терезы Мэй прозвучало как раз в этом духе. Собственно, это "с высокой долей вероятности" мы услышали и в истории с "отравлением Навального".

Было ли в расследованиях что-то более конкретное и точное? Какие-нибудь неопровержимые доказательства? Отнюдь. Во всех случаях, когда Россию обвиняли в "устранении неугодного", схема была одна: "вы виноваты уже потому, что нам хочется так думать". Каждый раз общественность убеждали в том, что "Кремль расправился со своим врагом", а общественность, послушно кивая, в это верила. Почему?

"Ужасные русские" всех травят...

Химическое оружие, отравляющие вещества – эти слова западного обывателя могут напугать до смерти. Что уж говорить о "ядерном" отравлении полонием.

"Смотрите, Кремль на пожалел редкого вещества, настолько он боялся Литвиненко и его разоблачений", писали СМИ. И это приводило публику в ужас. Ведь действительно, могли бы "просто заколоть" в переулке или, к примеру, ледоруб использовать... Но нет, эти ужасные русские и их президент "всех травят", и этот тезис используется на все 100%.

Читая доклад того же сэра Роберта Оуэна по делу Литвиненко, можно подумать, в что Кремле как минимум филиал "семьи Борджиа" окопался, столько "смертельных отравлений", якобы связанных с российскими властями, собрал британский судья, чтобы документ был более "убедительным". И это тоже подпитывает "страх" западного обывателя.

По словам обозревателя Царьграда Андрея Перлы, началась эта история "страха" перед химическим отравляющим оружием не вчера. А уж использовать этот "страх" себе на пользу на Западе хорошо умеют. В использовании химического оружия обвиняют целые государства во время войны, как это было с Сирией или Ираком. Такие же обвинения звучат в момент усиления той или иной страны. Так это происходит с Россией. А технология почти одна и та же. Только если Ирак обвиняли в терроре массовом, то Россию – уже в индивидуальном.

Западное общественное мнение действительно невероятно восприимчиво к любому намёку на химическое оружие или отравляющие вещества. И тема это для Запада очень больная, буквально на уровне панического страха. Да и попадание оружия массового поражения в руки террористов – любимый сюжет для фильмов-катастроф.

Правда, ужасающая реальность такого сценария нам хорошо известна, достаточно вспомнить зариновую атаку в токийском метро, совершенную членами секты "Аум Синрикё". А уж СМИ умеют понагнетать страсти вокруг этой темы.

Когда разворачивалась история с отравлением Литвиненко, было немало разговоров о "полониевых следах" чуть ли не по всей Европе. После "отравления в Солсбери" тоже искали след "новичка", однако от страшного отравляющего вещества, способного "уничтожить половину Европы", пострадали, но не смертельно, сами Скрипали и один офицер полиции. Умерла только некая маргинальная дама, понюхавшая флакончик с "новичком", оказавшимся в мусорке в совершенно другом городе.

После недолгого затишья миру снова представили "доказательства приверженности российских властей к отравлениям" в виде коматозного тела Навального. Не особо утруждая себя серьёзными доказательствами, которые, к тому же, "нельзя предъявить", Запад в очередной раз, заламывая руки, возопил о том, что Россия использует химическое оружие против "главного оппозиционного политика". Слова очухавшегося после смертельного "новичка" Навального о том, что его "отравил лично Путин", процитировали все мировые СМИ. И это ведь так удобно – используя давно взращённый страх перед химическим оружием, сочными мазками нарисовать образ "ужасной России", в которой правит "кровавый режим". А о том, какие преступления совершают представители "демократической цивилизации" Запада, можно и не рассказывать. Хотя тут точно есть о чём рассказать, хотя бы о том, как действительно применяло яды против неугодных в рамках "индивидуального террора" ЦРУ. Но это, видимо, "другое".