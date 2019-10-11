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Русские придут и научат воевать: В Нигерии уповают не только на российскую технику, но и на инструкторов
11 октября 2019, 16:09 • 84 • Политика
Нигерия хочет купить у России истребители пятого поколения СУ-57, а также заинтересована в обучении их спецназа российскими военными.
Посол Нигерии в России Стив Дэвис Угба сообщил, что Нигерия заинтересована в обновлении своего авиапарка. Интерес к России в этом вопросе появился по закупке военной техники, в том числе военного истребителя СУ-57.
"Вы упомянули также истребители Су-57, по ним переговоры тоже идут. Но санкции против России не помогают этому делу, как вы можете представить", — прокомментировал Угба.
Он назвал Россию надежным партнером, "который всегда выполняет свои обязательства", и отметил, что Нигерия ждет не только поставки военной техники из России, но и надеется на обучение вооруженных сил Нигерии российскими военными специалистами.
"Мы ожидаем, что Россия будет не только поставлять нам военную технику, но и обучать наших специалистов", — сказал Угба.
Посол сказал, что Нигерия рассчитывает на то, что президент Бухари доведет переговоры до конца и стороны подпишут соглашение по военно-техническому сотрудничеству в Сочи.
"Соглашение готово, когда президент приедет в Сочи, обе стороны его подпишут. Соглашение откроет новые возможности в таких сферах, как поставки продукции военного назначения, обучение специалистов", — сказал посол.
По сообщению РИА Новости, Нигерия настроена очень решительно в борьбе с терроризмом, страна рассчитывает на помощь России.
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