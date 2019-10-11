Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Слуги Народа. В ожидании налога на воздух?
"Я вас, тварей, не боюсь!": Лейтенант СБУ послал "по матери"...
"Очень опасная" Скабеева пригласила Зеленского в Москву поговорить &qu...
«Родители держатся из последних сил»: подозреваемый в убийстве девятилетней дево...
Главная / Политика

Русские придут и научат воевать: В Нигерии уповают не только на российскую технику, но и на инструкторов

11 октября 2019, 16:09  •  84 • Политика
Нигерия хочет купить у России истребители пятого поколения СУ-57, а также заинтересована в обучении их спецназа российскими военными.
Посол Нигерии в России Стив Дэвис Угба сообщил, что Нигерия заинтересована в обновлении своего авиапарка. Интерес к России в этом вопросе появился по закупке военной техники, в том числе военного истребителя СУ-57.
"Вы упомянули также истребители Су-57, по ним переговоры тоже идут. Но санкции против России не помогают этому делу, как вы можете представить", — прокомментировал Угба.
Он назвал Россию надежным партнером, "который всегда выполняет свои обязательства", и отметил, что Нигерия ждет не только поставки военной техники из России, но и надеется на обучение вооруженных сил Нигерии российскими военными специалистами.
"Мы ожидаем, что Россия будет не только поставлять нам военную технику, но и обучать наших специалистов", — сказал Угба.
Посол сказал, что Нигерия рассчитывает на то, что президент Бухари доведет переговоры до конца и стороны подпишут соглашение по военно-техническому сотрудничеству в Сочи.
"Соглашение готово, когда президент приедет в Сочи, обе стороны его подпишут. Соглашение откроет новые возможности в таких сферах, как поставки продукции военного назначения, обучение специалистов", — сказал посол.
По сообщению РИА Новости, Нигерия настроена очень решительно в борьбе с терроризмом, страна рассчитывает на помощь России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
11 октября 2019, 03:09
Путин оценил сокращение пьянства в России
10 октября 2019, 23:54
WADA камень точит: Россия выполняет все требования агентства
11 октября 2019, 12:54
"Очень опасная" Скабеева пригласила Зеленского в Москву поговорить "без посредников"
11 октября 2019, 14:09
Путин: Москва приветствует предложение Минска о декларации о неразмещении РСМД в Европе
11 октября 2019, 12:54
Куба продолжает плавный уход от коммунизма: Мигель Диас-Канель стал президентом
11 октября 2019, 03:09
В Думу внесли законопроект о праве охоты с чужим оружием
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 октября 2019, 21:28
Россия слезает с трубы и зальёт мир «жидким золотом». Мы – непобедимые!
09 октября 2019, 12:09
"Украина будет прикидываться шлангом": Публицист объяснил внезапное "прозрение" Нидерландов по MH17
05 октября 2019, 20:09
СМИ: Перри призывал Киев включить американцев в правление «Нафтогаза»
05 октября 2019, 00:54
Запасной вариант: Киев готов к полной блокаде Донбасса
07 октября 2019, 07:54
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
07 октября 2019, 04:54
Забудь про доллар, помни президента
05 октября 2019, 00:54
Знаменитое путинское дзюдо. Стратегия по Украине даёт свои результаты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.