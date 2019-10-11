Русские придут и научат воевать: В Нигерии уповают не только на российскую технику, но и на инструкторов

Посол Нигерии в России Стив Дэвис Угба сообщил, что Нигерия заинтересована в обновлении своего авиапарка. Интерес к России в этом вопросе появился по закупке военной техники, в том числе военного истребителя СУ-57.

"Вы упомянули также истребители Су-57, по ним переговоры тоже идут. Но санкции против России не помогают этому делу, как вы можете представить", — прокомментировал Угба.

Он назвал Россию надежным партнером, "который всегда выполняет свои обязательства", и отметил, что Нигерия ждет не только поставки военной техники из России, но и надеется на обучение вооруженных сил Нигерии российскими военными специалистами.

"Мы ожидаем, что Россия будет не только поставлять нам военную технику, но и обучать наших специалистов", — сказал Угба.

Посол сказал, что Нигерия рассчитывает на то, что президент Бухари доведет переговоры до конца и стороны подпишут соглашение по военно-техническому сотрудничеству в Сочи.

"Соглашение готово, когда президент приедет в Сочи, обе стороны его подпишут. Соглашение откроет новые возможности в таких сферах, как поставки продукции военного назначения, обучение специалистов", — сказал посол.