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Русские придумали новую "двойную" ракету: Пробивает шесть метров грунта

09 июля 2021, 09:55  •  224 • Политика
Новую разработку можно будет увидеть на МАКС-2021.
На Международном авиационно-космическом салоне - 2021 представят уникальную ракету, сочетающую в себе свойства сразу двух разработок - C-13Т и С-13ОФ. Об этом рассказал "РИА Новости" гендиректор предприятия - производителя ракеты - Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ) Глеб Вареница.
Увидеть новую ракету С-13Б можно будет в павильоне холдинга "Технодинамика". Ракета может поразить как военную технику в железобетонных укрытиях, так и более простую, легкоуязвимую.
Вареница рассказал, что С-13Б настолько мощная, что может пробить до шести метров грунта или один метр железобетона, засыпанного грунтом на толщину два-три метра.
Она также способна разрушить до 20 квадратных метров взлётно-посадочной полосы.
У заказчиков вызывают интерес и другие авиаракеты, представленные НЗИВ. Это С-13ДФ, которая имеет фугасную боевую часть, снаряжённую однотактной объёмно-детонирующей смесью.
Боеприпас ракеты может поразить легкоуязвимую боевую технику, которая расположена в пещерах, россыпях камней, лесах и фортификационных сооружениях открытого типа.

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