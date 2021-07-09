Русские придумали новую "двойную" ракету: Пробивает шесть метров грунта

Новую разработку можно будет увидеть на МАКС-2021.

На Международном авиационно-космическом салоне - 2021 представят уникальную ракету, сочетающую в себе свойства сразу двух разработок - C-13Т и С-13ОФ. Об этом рассказал "РИА Новости" гендиректор предприятия - производителя ракеты - Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ) Глеб Вареница.

Увидеть новую ракету С-13Б можно будет в павильоне холдинга "Технодинамика". Ракета может поразить как военную технику в железобетонных укрытиях, так и более простую, легкоуязвимую.

Вареница рассказал, что С-13Б настолько мощная, что может пробить до шести метров грунта или один метр железобетона, засыпанного грунтом на толщину два-три метра.

Она также способна разрушить до 20 квадратных метров взлётно-посадочной полосы.

У заказчиков вызывают интерес и другие авиаракеты, представленные НЗИВ. Это С-13ДФ, которая имеет фугасную боевую часть, снаряжённую однотактной объёмно-детонирующей смесью.

Боеприпас ракеты может поразить легкоуязвимую боевую технику, которая расположена в пещерах, россыпях камней, лесах и фортификационных сооружениях открытого типа.