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Русские предупреждали: реальные причины бунта в Казахстане не показали по ТВ

08 января 2022, 18:05  •  305 • Политика
Реальные причины бунта в Казахстане не показали по ТВ, считает корреспондент Царьграда Марат Хайруллин. Русские предупреждали, как всё может повернуться, но нас не услышали.
Хайруллин рассказал, что ему удалось связаться с его хорошим знакомым из Алма-Аты Алданом – экс-сотрудником казахских органов безопасности. Тот ответил на вопрос, действительно ли в городе бесчинствуют отряды талибов*. Во всяком случае именно такие слухи активно распространяются.
"Не скажу, что именно талибы*, но да, мы с осени начали отмечать, что в Казахстан под видом сезонных рабочих стали завозить очень много иностранцев. Сейчас уже понятно, что в Алма-Ате действует несколько очень хорошо организованных групп. Они очень жестоки и, не колеблясь, сразу же вступают в бой с правоохранителями – то есть ведут себя совсем не как мирные граждане", - рассказал Алдан.
Марат Хайруллин объяснил: этот факт лишь доказывает, что события в Казахстане необходимо рассматривать с разных сторон. Есть внешние (Россия, США, Китай, Турция) и внутренние (кланы, социальная напряжённость, этнические аспекты) факторы. Кроме того, влияют и низкий статус казахских военнослужащих, и религиозный аспект, и воровство наделённых властью, которое давно превысило все пределы.
"Нас же снабжают бытовой, примитивной, обыденной информацией, не показывая суть происходящего. Упор только на один аспект "революции против надоевшего Назарбаева" ничего не даст, картина не будет правдивой", - подчеркнул корреспондент Царьграда.
* "Талибан" (талибы) – террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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