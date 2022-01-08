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Русские предупреждали: реальные причины бунта в Казахстане не показали по ТВ
08 января 2022, 18:05 • 305 • Политика
Реальные причины бунта в Казахстане не показали по ТВ, считает корреспондент Царьграда Марат Хайруллин. Русские предупреждали, как всё может повернуться, но нас не услышали.
Хайруллин рассказал, что ему удалось связаться с его хорошим знакомым из Алма-Аты Алданом – экс-сотрудником казахских органов безопасности. Тот ответил на вопрос, действительно ли в городе бесчинствуют отряды талибов*. Во всяком случае именно такие слухи активно распространяются.
"Не скажу, что именно талибы*, но да, мы с осени начали отмечать, что в Казахстан под видом сезонных рабочих стали завозить очень много иностранцев. Сейчас уже понятно, что в Алма-Ате действует несколько очень хорошо организованных групп. Они очень жестоки и, не колеблясь, сразу же вступают в бой с правоохранителями – то есть ведут себя совсем не как мирные граждане", - рассказал Алдан.
Марат Хайруллин объяснил: этот факт лишь доказывает, что события в Казахстане необходимо рассматривать с разных сторон. Есть внешние (Россия, США, Китай, Турция) и внутренние (кланы, социальная напряжённость, этнические аспекты) факторы. Кроме того, влияют и низкий статус казахских военнослужащих, и религиозный аспект, и воровство наделённых властью, которое давно превысило все пределы.
* "Талибан" (талибы) – террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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