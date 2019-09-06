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Русские предупреждали: Аналитик ЦРУ рассказал о звонке Путина Бушу накануне теракта 11 сентября

06 сентября 2019, 11:09  •  90 • В мире
Из-за действий террористов запрещённой в России «Аль-Каиды» погибли почти три тысячи человек. 18 лет продолжаются споры, могли ли США предотвратить случившееся
Автор:
Курганов Дмитрий
Разговор Путина и Буша
Бывший главный аналитик ЦРУ США по России Джордж Биби в книге «Российская ловушка: как наша теневая война с Россией может довести до ядерной катастрофы» написал, что Владимир Путин предупреждал об опасности своего американского коллегу Джорджа Буша-младшего буквально за два дня до террористической атаки 11 сентября 2001 года.
В тексте отмечается, что российская разведка владела информацией о надвигающейся угрозе. США были переданы данные, согласно которым в течение долгого времени шла подготовка к чему-то очень серьёзному, что должно прийти с территории Афганистана. Также Биби отметил, что Путин был в числе первых мировых лидеров, кто выразил соболезнования в связи с терактом.
Известно, что в те дни Путин и Буш-младший действительно говорили по телефону. Согласно официальной информации, президенты России и США обсуждали предстоящую личную встречу, которая должна была состояться на саммите АТЭС в Шанхае. Тогда отмечалось, что инициатором беседы была именно американская сторона.
Вряд ли была конкретика
Заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что информация экс-аналитика ЦРУ вполне может быть правдивой, другое дело, что вряд ли в ней содержались какие-то конкретные данные вроде имен, адресов или объектов атаки. Скорее всего, речь шла об «общей» информации, касающейся активизации террористов из Афганистана, где у России были свои источники.
Д. Буш и В. Путин. 2001 г. Фото: www.globallookpress.com
«Терроризм – общая проблема, общий враг, поэтому Россия поделилась информацией с Америкой», – отметил Макаркин в интервью «Московскому комсомольцу». Вместе с этим эксперт отметил, что за столь короткий срок в два дня найти конкретных преступников было практически невозможно.
Русофобия и американский снобизм
Политолог и американист Рафаэль Ордуханян в комментарии Царьграду выразил сомнение, что информация передавалась Бушу-младшему лично Путиным, поскольку обычно это делается по другим, специально предназначенным для таких целей каналам. Однако само решение такие данные предоставить принимает самый главный человек в стране. Тем не менее, тогда действительно спецслужбы двух стран контактировали довольно часто. В частности, Россия предупреждала США о братьях Царнаевых, которые впоследствии стали организаторами взрывов на Бостонском марафоне в апреле 2013 года.
«Проблема не в том, в какой форме доносилась информация, а в том, что к этому не прислушивались», – подчеркнул эксперт. А происходило это из-за легкомысленного отношения к России, в том числе и по политическим причинам. По мнению Ордуханяна, русофобия становится причиной того, что исходящая от нашей разведки информация должным образом не воспринимается.
То, что предоставленные Россией данные могли не восприниматься Штатами всерьёз, в беседе с Царьградом предположил и политолог Михаил Синельников-Оришак. Такое отношение, по его словам, может проявляться из-за американского снобизма. Мол, мы тут сами всё без вас знаем и сами справимся. Или США, получая такого рода данные от российской разведки, ожидают какого-то подвоха. «С чего это вдруг русские решили нам помогать?» Однако не исключён и вариант, при котором виной всему была бюрократия. «Информация могла вполне тормознуться на уровне какого-то отдела», – предположил эксперт.
Другие сигналы
Фото: www.globallookpress.com
Впрочем, перед терактами 11 сентября было много и другой информации, которую США либо не оценили всерьёз, либо не смогли правильно использовать. Ещё в декабре 1998 года тогдашнему президенту Биллу Клинтону на стол лёг доклад контртеррористического центра ЦРУ, в котором говорилось о том, что «Аль-Каида» готовится к атакам в Штатах, для проведения которых могли использоваться, в том числе, угоны самолётов. А 1 мая 2001 года ЦРУ сообщило Белому дому, что группа террористов уже проникла на территорию США и вынашивает планы по проведению террористических атак.
Месяцем позже британская и американская разведки даже организовали крупный совместный саммит, на котором главной темой обсуждения его участников было ожидаемое большое «террористическое событие». По словам руководителя секретной разведывательной службы MI6 Ричарда Дирлоу, в отличие от других аналогичных встреч тот саммит явно не был «чем-то рутинным».
В июле директор ЦРУ Джордж Тенет на встрече с Кондолизой Райс, на тот момент советником по национальной безопасности, проинформировал её о перехваченных сообщениях и прочих секретных данных разведки, из которых следовало, что вероятность нападения боевиков «Аль-Каиды» на США ощутимо возросла.
К. Райс, Д. Буш и Д. Тенет. Фото: www.globallookpress.com
Однако и сама Райс, и министр обороны Дональд Рамсфелд поставили эти данные под сомнение, аргументировав свою позицию тем, что такая дезинформация направлена исключительно на оценку реакции общественности и американских властей.
Тем не менее Джордж Буш-младший 6 августа на ежедневном брифинге заявил, что бен Ладен решительно настроен атаковать США. Глава Белого дома указал на то, что террористы хотят организовать проникновение своих оперативников на территорию Штатов с целью нанести удар. Уже тогда ФБР указывало на подготовку к угону какого-то транспортного средства.
В тот же день, когда Путин разговаривал с Бушем (9 сентября), был убит Ахмад Шах Масуд – глава объединения афганских полевых командиров «Северный альянс».
Ахмад Шах Масуд. Фото: www.globallookpress.com
Помогавший ЦРУ в противостоянии с талибами Масуд ещё в апреле 2001 года выступил в Брюсселе на сессии Европейского парламента. Тогда он тоже говорил о готовящемся крупном теракте на территории США на основании данных, полученных его разведчиками.
Напомним, 11 сентября 2001 года террористы осуществили захват четырёх пассажирских самолётов. Два из них поочерёдно врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, которые вскоре обрушились. Ещё один самолет боевики направили в здание Пентагона, а четвёртый лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. Всего в результате теракта погибли 2977 человек.

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