Русские предотвратили вторжение "Маккейна": Британцы испугались Третьей мировой войны

Большой противолодочный корабль ВМФ России "Адмирал Виноградов" прогнал американский эсминец "Джон Маккейн", который вторгся в российские воды на 2 км. Экипаж "Виноградова" связался с нарушителем по международному каналу и пригрозил протаранить иностранное судно, если оно немедленно не покинет российскую территорию. Заметив, что русские изменили курс, американцы немедленно развернулись.

А накануне Министерство обороны России сообщило о том, что силы Черноморского флота пристально следят за передвижениями американского эсминца "Дональд Кук".

Власти США объясняют своё присутствие в Чёрном море необходимостью "поддерживать союзников и партнёров НАТО", подразумевая Украину. Американцы утверждают, что соблюдают Конвенцию Монтрё, которая регулирует количество военных кораблей нечерноморских стран в Чёрном море, а также пытаются убедить Россию в том, что их действия продиктованы соображениями безопасности. В Москве же отвечают, что присутствие военных судов НАТО никак не способствует повышению безопасности, а скорее наоборот - дестабилизирует регион.

Британская газета Daily Express опасается, что усиление напряжения между США и Россией на море может обернуться столкновением двух стран, а это означает начало Третьей мировой войны.