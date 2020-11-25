|
Русские предотвратили вторжение "Маккейна": Британцы испугались Третьей мировой войны
25 ноября 2020, 00:45 • 116 • Политика
Русские предотвратили вторжение американского корабля "Джон Маккейн" в территориальные воды. Британцы испугались Третьей мировой войны после дерзкого манёвра США.
Большой противолодочный корабль ВМФ России "Адмирал Виноградов" прогнал американский эсминец "Джон Маккейн", который вторгся в российские воды на 2 км. Экипаж "Виноградова" связался с нарушителем по международному каналу и пригрозил протаранить иностранное судно, если оно немедленно не покинет российскую территорию. Заметив, что русские изменили курс, американцы немедленно развернулись.
А накануне Министерство обороны России сообщило о том, что силы Черноморского флота пристально следят за передвижениями американского эсминца "Дональд Кук".
Власти США объясняют своё присутствие в Чёрном море необходимостью "поддерживать союзников и партнёров НАТО", подразумевая Украину. Американцы утверждают, что соблюдают Конвенцию Монтрё, которая регулирует количество военных кораблей нечерноморских стран в Чёрном море, а также пытаются убедить Россию в том, что их действия продиктованы соображениями безопасности. В Москве же отвечают, что присутствие военных судов НАТО никак не способствует повышению безопасности, а скорее наоборот - дестабилизирует регион.
Британская газета Daily Express опасается, что усиление напряжения между США и Россией на море может обернуться столкновением двух стран, а это означает начало Третьей мировой войны.
116
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 ноября 2020, 11:20
|
21 ноября 2020, 20:40
|
20 ноября 2020, 00:40
|
19 ноября 2020, 03:35
|
24 ноября 2020, 16:30
|
22 ноября 2020, 08:35
|
22 ноября 2020, 21:25