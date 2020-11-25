Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Джо, не спеши! Трамп выступил с сенсационным заявлением
"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали зая...
Пашинян посмел принизить Россию: Флаги выносят лишь для "любимых" гост...
Крымский таран корабля ВМС США попал на видео: Русские выполнили угрозу
Главная / Политика

Русские предотвратили вторжение "Маккейна": Британцы испугались Третьей мировой войны

25 ноября 2020, 00:45  •  116 • Политика
Русские предотвратили вторжение американского корабля "Джон Маккейн" в территориальные воды. Британцы испугались Третьей мировой войны после дерзкого манёвра США.
Большой противолодочный корабль ВМФ России "Адмирал Виноградов" прогнал американский эсминец "Джон Маккейн", который вторгся в российские воды на 2 км. Экипаж "Виноградова" связался с нарушителем по международному каналу и пригрозил протаранить иностранное судно, если оно немедленно не покинет российскую территорию. Заметив, что русские изменили курс, американцы немедленно развернулись.
А накануне Министерство обороны России сообщило о том, что силы Черноморского флота пристально следят за передвижениями американского эсминца "Дональд Кук".
Власти США объясняют своё присутствие в Чёрном море необходимостью "поддерживать союзников и партнёров НАТО", подразумевая Украину. Американцы утверждают, что соблюдают Конвенцию Монтрё, которая регулирует количество военных кораблей нечерноморских стран в Чёрном море, а также пытаются убедить Россию в том, что их действия продиктованы соображениями безопасности. В Москве же отвечают, что присутствие военных судов НАТО никак не способствует повышению безопасности, а скорее наоборот - дестабилизирует регион.
Британская газета Daily Express опасается, что усиление напряжения между США и Россией на море может обернуться столкновением двух стран, а это означает начало Третьей мировой войны.
Угроза Третьей мировой снова обострилась после того, как российский военный корабль прогнал американский эсминец, нарушивший, как уверяет Москва, российскую границу в заливе Петра Великого, - цитирует издание ИноСМИ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



116
Источник
Похожие новости
24 ноября 2020, 22:00
Армия Азербайджана понесла серьёзные потери в Карабахе: Погиб высокопоставленный командир
24 ноября 2020, 22:00
"Если Сорос захочет - их закроют": Чем аукнется "арест" короля марионеток?
24 ноября 2020, 22:00
Как победить Россию: Украине продают 7 шагов, обещая "войну будущего"
24 ноября 2020, 22:55
На Украине нашли семь способов победить Россию в будущей войне
24 ноября 2020, 22:55
Сеет раздор: эксперт объяснил вторжение эсминца в воды РФ происками Трампа
24 ноября 2020, 22:55
Байден произвел фурор необычным видом
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 ноября 2020, 22:55
На Украине нашли семь способов победить Россию в будущей войне
24 ноября 2020, 22:55
Сеет раздор: эксперт объяснил вторжение эсминца в воды РФ происками Трампа
25 ноября 2020, 00:45
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
25 ноября 2020, 00:45
Пассажиры чуть не выбросили пенсионерку из трамвая за украинский язык
25 ноября 2020, 00:45
Навального дома ждут долги на миллионы. Арбитражный суд отклонил жалобу блогера
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 ноября 2020, 11:20
Правду о здоровье Путина после слухов о болезни раскрыл журналист
21 ноября 2020, 20:40
Нацисты допрыгались: Израиль закроет Европу для Украины
20 ноября 2020, 00:40
Первый пошёл: Перед пандемией склонилось одно из самых стойких государств
19 ноября 2020, 03:35
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
24 ноября 2020, 16:30
Крымский таран корабля ВМС США попал на видео: Русские выполнили угрозу
22 ноября 2020, 08:35
Украинских потребителей электричества "развели" на десятки миллиардов
22 ноября 2020, 21:25
"Ну что, Коля, помогли тебе твои американские ляхи?": Блогер расшифровал фото дня с Шойгу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.