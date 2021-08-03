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Русские предложили обновить "метрическую систему" после наставлений Кулебы
03 августа 2021, 14:05 • 139 • Политика
Русские пользователи Сети предложили обновить "метрическую систему" после того, как узнали о наставлениях главы МИД Украины Дмитрия Кулебы нынешней администрации Вашингтона и Европе. При этом меры массы и длины предложили сохранить, но добавить "меру IQ" и "меру юмора".
Такое предложение поступило после слов Кулебы, который предложил Западу "накачать экономические мышцы", углубив сотрудничество с тремя странами - Украиной, Грузией и Молдавией. По его словам, углублённое сотрудничество с ними дало бы Западу возможность "укрепить глобальное влияние, расширить пространство демократических ценностей и накачать дополнительные экономические мышцы". Для Вашингтона, по его словам, это принесло бы "трансатлантическое единство и безопасность на восточной границе "демократической Европы".
Кулеба подчеркнул, что ни одна из стран НАТО не имеет такого боевого опыта и знаний, как Украина.
"Кулебе нужен Оскар. Как самому смешному клоуну на планете. Такую дичь нести может не каждый..." - комментирует пользователь Andrey Bobrov.
"Самая нищая страна мира учит другие страны, как им развивать свою экономику, - Сюр!" - пишет Виталий Обломов.
"Масса измеряется в кг, длина в мм, айкью в псаках, юмор в кулегах. Пора обновить международную метрическую систему..." - отметил Алексей.
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