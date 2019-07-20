Русские повсюду. Прикладная русофобия как способ получить министерский портфель • 91 • Аналитика









Кто такой Марк Эспер

Сначала о том, кто такой сам Марк Эспер. Он учился в военной академии Вест-Пойнт, а ее в ВС США многие считают "кузницей дуболомов", причем быстро продвигающихся по службе дуболомов, потому что заведение самое престижное. Многие, считавшиеся Вашингтоном "своими сукиными сынами", латиноамериканские каудильо и африканские диктаторы, хоть они баловались массовыми казнями или, скажем, каннибализмом политических противников, закончили именно Вест-Пойнт. Эспер тоже закончил, и причем с отличием. Причем однокашником Эспера являлся там будущий госсекретарь Майк Помпео. Который, очевидно, и посоветовал эту кандидатуру Трампу и в свое время на пост министра армии, и сейчас, на пост министра обороны.



Попал Эспер служить в 101-ю воздушно-штурмовую дивизию и принял участие в военной кампании против Ирака в 1991 г. Затем он перевелся в Национальную гвардию и потом в Резерв Армии, где и уволился в запас в звании подполковника. После этого он закончил школу госуправления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете, и, что называется, "попал в струю". Он работал в Heritage Foundation — "мозговом центре" неоконсервативной направленности, оттуда попал в Сенат, где работал в комитетах по международным делам и по отношениям с правительством, и советником у сенатора Чака Хейгела. Тоже, кстати, участника войны, только во Вьетнаме, и, возможно, влиятельному сенатору приглянулся выходец из военной среды и с боевыми наградами, как и у него самого.



Оттуда он, по протекции сенатских "неоконов", попал в администрацию Буша-младшего, где работал в МО США по вопросам переговорной политики, в том числе и по ядерным вооружениям (как раз в ту пору готовился Договор о сокращении наступательных потенциалов, ДСНП-2003). Затем вновь вернулся в Сенат, а оттуда "прыгнул" в Ассоциацию аэрокосмической индустрии, а потом поучаствовал в неудачной избирательной президентской кампании сенатора Фреда Томпсона в 2008 г. А в 2010 г. человека, имеющего связи и в Капитолии, и в Белом доме, заприметили в корпорации "Рэйтеон", куда его взяли вице-президентом по отношениям с правительственными органами. То есть как "толкача-лоббиста" на официальной должности. В "Рэйтеоне" он проработал до момента назначения его на пост министра (секретаря) Армии США, где он занимался материальным обеспечением сухопутных сил, и закупками вооружений в том числе. Несложно догадаться, в чью пользу. А теперь вот его прочат в министры обороны. Что ж, Трамп меняет лоббиста "Боинга" Шанахана на лоббиста "Рэйтеона". Кстати, в отличие от Шанахана, Эспер даже не был под расследованием по подозрению в оказании услуг бывшему работодателю. На Шанахана, правда, так ничего и не накопали (потому что покровители были серьезные, а не потому, что ничего не было), а Эспер оказался еще ловчее — и под подозрение не попал. Впрочем, Шанахана подвели дела и грехи семейные, потому и теперь рассматривается кандидатура Марка Эспера на то кресло, где несколько месяцев исполнял обязанности Шанахан.







Когда беспокоит Россия

Документ, содержащий ответы кандидата Эспера на вопросы сенаторов, состоит из 117 страниц текста. Большая часть вопросов, в общем, рутинные и скучные, типа, "где родился, на ком женился, почему на должность претендую и чем хорош", или же малоинтересны для нас, там, например, были вопросы по АФРИКОМ ВС США (Африканское командование), или что-то еще в этом духе. Но интересно, что слово "Россия" среди остальных стран он употреблял аж 110 раз, тогда как "Китай" — только 74 раза, а "страшные и непредсказуемые" Иран и КНДР, соответственно, 33 и 14 раз. Понятно, конечно, почему именно Россия, как крупнейшая ядерная сверхдержава, больше всего беспокоит Эспера. Хотя не очень понятно, почему неядерный Иран беспокоит его больше ядерной державы КНДР, которая не только потенциально способна нанести ядерный удар по любой точке США, но еще и конвенциональные силы имеет очень мощные. Правда, при этом г-н Эспер противоречил сам себе и здравому смыслу. В марте он заявил так в интервью каналу CNBC (тому самому, журналисты которого веселят почтенную публику высосанными из пальца инсайдами типа импортных углепластиков на "Авангарде" и прочей ерундой):

"Я думаю, что самая большая проблема — Северная Корея. А если смотреть на долгосрочную перспективу, 2025–2035 годы, то Россия. Однако самая большая трудность — это, конечно, Китай с 2035 года и далее. Я имею в виду масштабы страны, ее экономику и все остальное; Китай является стратегическим противником как для Министерства обороны, так и для страны в целом!"



Чем так сильно его тогда беспокоила КНДР, которой, по большому счету, наплевать на то, что происходит за пределами ее региона, сложно сказать. Как и сложно объяснить, почему Эспер считал, что не Россия, которая к 2035 г. завершит перевооружение на технику "нового технологического витка", а Китай будет опаснее. Но вот теперь Марк Эспер "увидел свет истины", и ныне Россия беспокоит его куда сильнее. Понятно, что Россия и должна сильнее беспокоить США, но надо учесть и то, что Эсперу для произведения должного впечатления на сенатских "ястребов", надо быть в достаточной степени русофобом. Потому что русофобская кампания, разжигаемая Штатами, заражает даже тех, кто ее и организовывает, а многих и заражать не надо. "Героя Украины" сенатора Маккейна уже нет, но в Капитолии хватает таких же. Надо, в общем, соответствовать, а то не утвердят.



Унылые старые песни о главном. Вместо работы

Россия, по мнению Эспера, — главный стратегический противник и конкурент США, причем не только в Европе или Евразии, но и в Африке, Латинской Америке, Арктике, космосе и даже киберпространстве. В последнем США якобы даже ведут "войну" с Россией. Очень удобно рассказывать про "кибервойны", потому что проверить все эти заявления, равно как и списываемые на тяжкие бои на линии киберфронта средства, невозможно. Якобы Россия вместе с Китаем "атакуют" США в киберпространстве, "воруя технологии" и "вмешиваясь в выборы", чему он, будущий министр, намерен противостоять. Нет, чужие секреты — это святое, и все занимаются тем, что "интересуются" успехами конкурентов, но борьба с мифическим "вмешательством в выборы", в общем, соперничает по накалу с не менее легендарной борьбой с "отравителями Скрипалей". При этом он "уверен, что выборы 2020 г. пройдут без проблем". Конечно, ведь он знает, что никто ни во что не вмешивался.



России Эспер обещает противостоять везде, как минимум на словах. А главным средством сдерживания "российской агрессии" он назвал ядерное оружие наряду с обычным и действиями союзников. При этом он считает необходимым сотрудничество с Россией в области борьбы с терроризмом, и не только в этом. Не отрицает он и соглашений о контроле над вооружениями, хотя считается их противником. Но вот понимает он их, судя по его ответам, своеобразно. Он считает, что "пришло время охватить весь российский ядерный арсенал соглашениями о контроле над вооружениями". Речь, конечно, идет о все той же унылой серенаде под русским балконом, где американские кабальерос заунывно и жалостливо упрашивают пойти на совершенно ненужное России соглашение о тактическом (нестратегическом) ядерном оружии (ТЯО/НСЯО). Эспер сообщил, что только "активный" (боеготовый) арсенал ТЯО РФ составляет порядка 2 тыс. боеприпасов (есть и иные оценки Пентагона, например, "более 2,5 тыс.", да и провести грань между боеготовыми и небоеготовыми законсервированными единицами ТЯО нереально, поскольку неизвестно ни общее количество, ни их статус). И Россия активно его "модернизирует и расширяет". Это, безусловно, так, но Россия давно и четко дала понять, что ей неинтересно ни раскрывать размеры арсенала ТЯО, ни сокращать его далее или включать его в соглашения по контролю над вооружениями. Да и зачем, если американский арсенал этого оружия составляет всего около полутысячи авиабомб? Размен неравноценен, и даже Договор РСМД с его соотношениями по ликвидируемым боеприпасам показался бы верхом справедливости. Появятся ли у США подвижные ракетные комплексы с МБР?



Эспер пожаловался на это, мол, "к сожалению, Россия ответила отказом на прошлые усилия США по сокращению ТЯО", но, мол, раз Сенат и администрация Трампа требуют, чтобы в новых договорах это было, то он будет работать в этом направлении. Но в Договоре СНВ-3, истекающем в 2021 г., нет никаких упоминаний о ТЯО, и попытки заменить это соглашение другим, да еще и включить в этот Договор Китай, просто приведут к непродлению СНВ-3 и окончанию всяких базовых соглашений по контролю в области стратегической стабильности. Все придется начинать заново или не начинать вообще. Болтология же вокруг Китая и его включения в Договор о ядерных вооружениях сверхдержав и подавно смешна, поскольку сам Китай недавно в очередной раз заявил, что ему неинтересно это соглашение, и Россия это же заявляла. При этом вопрос Англии и Франции и их арсеналов обходится, как обычно.



Причем Эспер назвал китайский ядерный арсенал "быстрорастущим", а это уже прямая ложь. Нет у китайских ядерных арсеналов тенденции к быстрому росту. Некий рост имеется, но он крайне невелик. Но, видно, в Вашингтоне хотят своими антикитайскими действиями не только укрепить военно-политический "марьяж" Пекина и Москвы, но и подвигнуть КНР к более активному росту своих СЯС… Или просто хотят впустую потратить время, занимаясь на переговорах с Москвой выдвижением заведомо неинтересных другой стороне требований, и потом развести руками, когда СНВ-3 продлен не будет. А что это даст Америке, кроме дополнительных проблем? США сейчас не в том состоянии, чтобы вступать в оружейную гонку именно в ядерной сфере, и это не секрет даже для конгрессменов и сенаторов — результаты сенатского расследования, говорящего о практическом отсутствии у США примерно полутора десятков критических технологий, там должны быть известны. Понять подобный "мазохизм" в области стратегической стабильности сложно. Наоборот, держаться за договора о ядерном оружии американцы должны зубами.





А вместо этого имеем то, что имеем. Одновременно Эспер повторил дежурные мантры про Договор РСМД, что, мол, будут "убеждать Москву вернуться к его исполнению" и "уничтожить КРНБ большой дальности 9М729". Поздно уже убеждать, ничего не делая для устранения своих нарушений, г-н Эспер!



В общем, если на начатых на днях консультациях в Женеве будет именно такой подход к решению проблем с продлением СНВ-3, то России можно уже сейчас потихоньку готовить к реализации давно сверстанные меры по развитию своих СЯС в условиях отсутствия договорных ограничений. Но, возможно, американцы, поломавшись, и поняв, что "выцыганить" у Москвы ничего не получится, возьмут конструктивный тон и займутся делом. В заявлении МИД РФ по поводу первых консультаций содержатся намеки на "конструктивный подход", будем надеяться, что это не просто фигура речи. Но то, что Эспер не самая лучшая кандидатура для переговоров с Россией по договорным вопросам, очевидно. Правда, надо сказать, что не министр обороны определяет политику, но кое-какое влияние на ситуацию он иметь может. На днях новый претендент на пост министра обороны США, г-н Марк Эспер, проходил положенные претенденту слушания в Сенате, точнее, в подкомитете под делам вооруженных сил, где ему задавались различные вопросы и он на них отвечал. Так что же он говорил по ряду важных моментов в области стратегической стабильности? И что вообще за человек этот Эспер?Сначала о том, кто такой сам Марк Эспер. Он учился в военной академии Вест-Пойнт, а ее в ВС США многие считают "кузницей дуболомов", причем быстро продвигающихся по службе дуболомов, потому что заведение самое престижное. Многие, считавшиеся Вашингтоном "своими сукиными сынами", латиноамериканские каудильо и африканские диктаторы, хоть они баловались массовыми казнями или, скажем, каннибализмом политических противников, закончили именно Вест-Пойнт. Эспер тоже закончил, и причем с отличием. Причем однокашником Эспера являлся там будущий госсекретарь Майк Помпео. Который, очевидно, и посоветовал эту кандидатуру Трампу и в свое время на пост министра армии, и сейчас, на пост министра обороны.Попал Эспер служить в 101-ю воздушно-штурмовую дивизию и принял участие в военной кампании против Ирака в 1991 г. Затем он перевелся в Национальную гвардию и потом в Резерв Армии, где и уволился в запас в звании подполковника. После этого он закончил школу госуправления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете, и, что называется, "попал в струю". Он работал в Heritage Foundation — "мозговом центре" неоконсервативной направленности, оттуда попал в Сенат, где работал в комитетах по международным делам и по отношениям с правительством, и советником у сенатора Чака Хейгела. Тоже, кстати, участника войны, только во Вьетнаме, и, возможно, влиятельному сенатору приглянулся выходец из военной среды и с боевыми наградами, как и у него самого.Оттуда он, по протекции сенатских "неоконов", попал в администрацию Буша-младшего, где работал в МО США по вопросам переговорной политики, в том числе и по ядерным вооружениям (как раз в ту пору готовился Договор о сокращении наступательных потенциалов, ДСНП-2003). Затем вновь вернулся в Сенат, а оттуда "прыгнул" в Ассоциацию аэрокосмической индустрии, а потом поучаствовал в неудачной избирательной президентской кампании сенатора Фреда Томпсона в 2008 г. А в 2010 г. человека, имеющего связи и в Капитолии, и в Белом доме, заприметили в корпорации "Рэйтеон", куда его взяли вице-президентом по отношениям с правительственными органами. То есть как "толкача-лоббиста" на официальной должности. В "Рэйтеоне" он проработал до момента назначения его на пост министра (секретаря) Армии США, где он занимался материальным обеспечением сухопутных сил, и закупками вооружений в том числе. Несложно догадаться, в чью пользу. А теперь вот его прочат в министры обороны. Что ж, Трамп меняет лоббиста "Боинга" Шанахана на лоббиста "Рэйтеона". Кстати, в отличие от Шанахана, Эспер даже не был под расследованием по подозрению в оказании услуг бывшему работодателю. На Шанахана, правда, так ничего и не накопали (потому что покровители были серьезные, а не потому, что ничего не было), а Эспер оказался еще ловчее — и под подозрение не попал. Впрочем, Шанахана подвели дела и грехи семейные, потому и теперь рассматривается кандидатура Марка Эспера на то кресло, где несколько месяцев исполнял обязанности Шанахан.Документ, содержащий ответы кандидата Эспера на вопросы сенаторов, состоит из 117 страниц текста. Большая часть вопросов, в общем, рутинные и скучные, типа, "где родился, на ком женился, почему на должность претендую и чем хорош", или же малоинтересны для нас, там, например, были вопросы по АФРИКОМ ВС США (Африканское командование), или что-то еще в этом духе. Но интересно, что слово "Россия" среди остальных стран он употреблял аж 110 раз, тогда как "Китай" — только 74 раза, а "страшные и непредсказуемые" Иран и КНДР, соответственно, 33 и 14 раз. Понятно, конечно, почему именно Россия, как крупнейшая ядерная сверхдержава, больше всего беспокоит Эспера. Хотя не очень понятно, почему неядерный Иран беспокоит его больше ядерной державы КНДР, которая не только потенциально способна нанести ядерный удар по любой точке США, но еще и конвенциональные силы имеет очень мощные. Правда, при этом г-н Эспер противоречил сам себе и здравому смыслу. В марте он заявил так в интервью каналу CNBC (тому самому, журналисты которого веселят почтенную публику высосанными из пальца инсайдами типа импортных углепластиков на "Авангарде" и прочей ерундой):Чем так сильно его тогда беспокоила КНДР, которой, по большому счету, наплевать на то, что происходит за пределами ее региона, сложно сказать. Как и сложно объяснить, почему Эспер считал, что не Россия, которая к 2035 г. завершит перевооружение на технику "нового технологического витка", а Китай будет опаснее. Но вот теперь Марк Эспер "увидел свет истины", и ныне Россия беспокоит его куда сильнее. Понятно, что Россия и должна сильнее беспокоить США, но надо учесть и то, что Эсперу для произведения должного впечатления на сенатских "ястребов", надо быть в достаточной степени русофобом. Потому что русофобская кампания, разжигаемая Штатами, заражает даже тех, кто ее и организовывает, а многих и заражать не надо. "Героя Украины" сенатора Маккейна уже нет, но в Капитолии хватает таких же. Надо, в общем, соответствовать, а то не утвердят.Россия, по мнению Эспера, — главный стратегический противник и конкурент США, причем не только в Европе или Евразии, но и в Африке, Латинской Америке, Арктике, космосе и даже киберпространстве. В последнем США якобы даже ведут "войну" с Россией. Очень удобно рассказывать про "кибервойны", потому что проверить все эти заявления, равно как и списываемые на тяжкие бои на линии киберфронта средства, невозможно. Якобы Россия вместе с Китаем "атакуют" США в киберпространстве, "воруя технологии" и "вмешиваясь в выборы", чему он, будущий министр, намерен противостоять. Нет, чужие секреты — это святое, и все занимаются тем, что "интересуются" успехами конкурентов, но борьба с мифическим "вмешательством в выборы", в общем, соперничает по накалу с не менее легендарной борьбой с "отравителями Скрипалей". При этом он "уверен, что выборы 2020 г. пройдут без проблем". Конечно, ведь он знает, что никто ни во что не вмешивался.России Эспер обещает противостоять везде, как минимум на словах. А главным средством сдерживания "российской агрессии" он назвал ядерное оружие наряду с обычным и действиями союзников. При этом он считает необходимым сотрудничество с Россией в области борьбы с терроризмом, и не только в этом. Не отрицает он и соглашений о контроле над вооружениями, хотя считается их противником. Но вот понимает он их, судя по его ответам, своеобразно. Он считает, что "пришло время охватить весь российский ядерный арсенал соглашениями о контроле над вооружениями". Речь, конечно, идет о все той же унылой серенаде под русским балконом, где американские кабальерос заунывно и жалостливо упрашивают пойти на совершенно ненужное России соглашение о тактическом (нестратегическом) ядерном оружии (ТЯО/НСЯО). Эспер сообщил, что только "активный" (боеготовый) арсенал ТЯО РФ составляет порядка 2 тыс. боеприпасов (есть и иные оценки Пентагона, например, "более 2,5 тыс.", да и провести грань между боеготовыми и небоеготовыми законсервированными единицами ТЯО нереально, поскольку неизвестно ни общее количество, ни их статус). И Россия активно его "модернизирует и расширяет". Это, безусловно, так, но Россия давно и четко дала понять, что ей неинтересно ни раскрывать размеры арсенала ТЯО, ни сокращать его далее или включать его в соглашения по контролю над вооружениями. Да и зачем, если американский арсенал этого оружия составляет всего около полутысячи авиабомб? Размен неравноценен, и даже Договор РСМД с его соотношениями по ликвидируемым боеприпасам показался бы верхом справедливости.Эспер пожаловался на это, мол, "к сожалению, Россия ответила отказом на прошлые усилия США по сокращению ТЯО", но, мол, раз Сенат и администрация Трампа требуют, чтобы в новых договорах это было, то он будет работать в этом направлении. Но в Договоре СНВ-3, истекающем в 2021 г., нет никаких упоминаний о ТЯО, и попытки заменить это соглашение другим, да еще и включить в этот Договор Китай, просто приведут к непродлению СНВ-3 и окончанию всяких базовых соглашений по контролю в области стратегической стабильности. Все придется начинать заново или не начинать вообще. Болтология же вокруг Китая и его включения в Договор о ядерных вооружениях сверхдержав и подавно смешна, поскольку сам Китай недавно в очередной раз заявил, что ему неинтересно это соглашение, и Россия это же заявляла. При этом вопрос Англии и Франции и их арсеналов обходится, как обычно.Причем Эспер назвал китайский ядерный арсенал "быстрорастущим", а это уже прямая ложь. Нет у китайских ядерных арсеналов тенденции к быстрому росту. Некий рост имеется, но он крайне невелик. Но, видно, в Вашингтоне хотят своими антикитайскими действиями не только укрепить военно-политический "марьяж" Пекина и Москвы, но и подвигнуть КНР к более активному росту своих СЯС… Или просто хотят впустую потратить время, занимаясь на переговорах с Москвой выдвижением заведомо неинтересных другой стороне требований, и потом развести руками, когда СНВ-3 продлен не будет. А что это даст Америке, кроме дополнительных проблем? США сейчас не в том состоянии, чтобы вступать в оружейную гонку именно в ядерной сфере, и это не секрет даже для конгрессменов и сенаторов — результаты сенатского расследования, говорящего о практическом отсутствии у США примерно полутора десятков критических технологий, там должны быть известны. Понять подобный "мазохизм" в области стратегической стабильности сложно. Наоборот, держаться за договора о ядерном оружии американцы должны зубами.А вместо этого имеем то, что имеем. Одновременно Эспер повторил дежурные мантры про Договор РСМД, что, мол, будут "убеждать Москву вернуться к его исполнению" и "уничтожить КРНБ большой дальности 9М729". Поздно уже убеждать, ничего не делая для устранения своих нарушений, г-н Эспер!В общем, если на начатых на днях консультациях в Женеве будет именно такой подход к решению проблем с продлением СНВ-3, то России можно уже сейчас потихоньку готовить к реализации давно сверстанные меры по развитию своих СЯС в условиях отсутствия договорных ограничений. Но, возможно, американцы, поломавшись, и поняв, что "выцыганить" у Москвы ничего не получится, возьмут конструктивный тон и займутся делом. В заявлении МИД РФ по поводу первых консультаций содержатся намеки на "конструктивный подход", будем надеяться, что это не просто фигура речи. Но то, что Эспер не самая лучшая кандидатура для переговоров с Россией по договорным вопросам, очевидно. Правда, надо сказать, что не министр обороны определяет политику, но кое-какое влияние на ситуацию он иметь может. Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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