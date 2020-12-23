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Русские построили "самый уродливый корабль". Судно-яйцо покоряет Арктику - The Drive

23 декабря 2020, 14:25  •  100 • Политика
Российский "Северный полюс" автор The Drive представляет своим читателям как "самый уродливый корабль". Однако звучный заголовок, по всей видимости, лишь для привлечения внимания, ведь текст посвящён тому, как русские с помощью своего судна-яйца покоряют Арктику.
Российское судно, созданное для спасения полярников в Арктике, американские авторы The Drive назвали "самым уродливым кораблём из всех, какие людям доводилось видеть". Такой сомнительный комплимент получила ледостойкая самодвижущаяся платформа. Её длина составляет 83 метра, ширина - 25 метров.
Действительно, обводы у этого корабля не самые изящные, однако именно такая платформа может годами работать в Арктике, решая исследовательские задачи. Нужно лишь пополнять припасы специалистов, закидывая посылки с воздуха. А в остальном - чудо-машина. Но... некрасивая, настаивают в США. Томас Ньюдик на страницах американского издания рассказывает о корабле дальнего плавания проекта 00903. Под несимпатичным заголовком на самом деле находится неплохой анализ машины. Разработанная платформа - это замена дрейфующим станциям, которые использовались в советское время. Из-за глобального потепления они стали неэффективны. Поэтому и был создан корабль "Северный полюс", который по форме больше всего напоминает яйцо.
В результате российские полярники смогут проводить исследования, не опасаясь за жизнь и здоровье. Комфортабельный и уникальный по своим характеристикам корабль с огромным запасом прочности способен решать любые задачи в суровых условиях Арктики. Очевидно, что конструкция найдёт "обширное военное применение", говорит автор материала.
"Северный полюс" в перспективе сможет обеспечивать действия ориентированных на Арктику российских кораблей, которых становится все больше, - пишет Томас Ньюдик. - Среди них самый большой и самый мощный в мире ледокол, и патрульные корабли ледового класса проекта 23550 "Арктика".
Кстати, проект 23550 - это, по сути, полярные корветы. В завершение автор делает вывод, что Москва расширяет своё присутствие в Арктике и делает задел на будущее, где особое место займёт исследовательское судно "Северный полюс".
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