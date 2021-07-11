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Русские поставили военного эксперта США в тупик новой тактикой в Чёрном море: "Стыдят"

11 июля 2021, 13:15  •  238 • Политика
Американский журнал сообщил о новой тактике России в ответ на военные манёвры НАТО в Чёрном море.
Автор The National Interest указывает, что Россия выражает своё неудовольствие постоянными заходами военных кораблей стран НАТО в Чёрное море. Москва чётко заявила, что будет следить за всеми перемещениями иностранных военных судов после инцидента с нарушением госграницы британским эсминцем Defender у Севастополя.
Также после провокации эсминца самолёты ВВС России через несколько дней выполнили "имитацию атак" против голландского фрегата "Эвертсен", которые в Нидерландах назвали "агрессивными".
Национальный центр управления обороной России вновь выразил беспокойство после захода в Чёрное море итальянского фрегата "Вирджинио фазан" в рамках учений НАТО на Украине Sea Breeze - 2021. Позднее Минобороны России стало следить ещё и за испанским военным кораблём.
Автор недоумевает, почему Россия выражает неудовольствие нахождением отдельных судов НАТО, а не всей военной активностью во время учений. Отмечается, что Россия в ответ на Sea Breeze - 2021 начала собственные манёвры флота в Чёрном море, пишет "ИноСМИ".

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