Русские поставили военного эксперта США в тупик новой тактикой в Чёрном море: "Стыдят"

Американский журнал сообщил о новой тактике России в ответ на военные манёвры НАТО в Чёрном море.

Автор The National Interest указывает, что Россия выражает своё неудовольствие постоянными заходами военных кораблей стран НАТО в Чёрное море. Москва чётко заявила, что будет следить за всеми перемещениями иностранных военных судов после инцидента с нарушением госграницы британским эсминцем Defender у Севастополя.

Также после провокации эсминца самолёты ВВС России через несколько дней выполнили "имитацию атак" против голландского фрегата "Эвертсен", которые в Нидерландах назвали "агрессивными".

Национальный центр управления обороной России вновь выразил беспокойство после захода в Чёрное море итальянского фрегата "Вирджинио фазан" в рамках учений НАТО на Украине Sea Breeze - 2021. Позднее Минобороны России стало следить ещё и за испанским военным кораблём.

Автор недоумевает, почему Россия выражает неудовольствие нахождением отдельных судов НАТО, а не всей военной активностью во время учений. Отмечается, что Россия в ответ на Sea Breeze - 2021 начала собственные манёвры флота в Чёрном море, пишет "ИноСМИ".