Русские поставили США перед фактом: "Немедленно"

Русские поставили США перед фактом - сделать вид, что ничего такого не было, у Вашингтона уже не получится: документы официально переданы американским представителям. Как сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, Россия намерена обсуждать чрезвычайно важный вопрос немедленно.

Он уточнил, что МИД России передал американским представителям конкретные предложения, направленные на выработку юридических гарантий обеспечения безопасности России.

По словам Юрия Ушакова, во время беседы с председателем КНР Си Цзиньпином президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова немедленно начать переговоры по вопросу, который касается обеспечения безопасности России. Глава государства при этом выразил надежду на то, что представители Запада положительно воспримут инициативу. В свою очередь председатель КНР подчеркнул, что он полностью поддерживает инициативу о выработке гарантий безопасности.

Ушаков также уточнил, что вопросы обеспечения безопасности Россия готова обсуждать публично, потому что этот вопрос чрезвычайно важен для нашей страны. Он также отметил, что во время беседы Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились о создании независимой финансовой структуры, на которую не могли бы влиять другие страны.