Русские попали в плен к пиратам в Западной Африке. На дворе XXI век

На странице посольства России в Бенине и Того в Facebook сообщается о пиратском захвате контейнеровоза Tommi Ritscher с международным экипажем на борту. Дипмиссия сослалась на данные командования военно-морских сил Бенина и рассказала, что судно было атаковано 19 апреля. В тот момент Tommi Ritscher находился на рейде в порту города Котону.

По данным посольства на 20 апреля, число членов экипажа устанавливалось, а сам контейнеровоз был заблокирован в территориальных водах Бенина его военно-морскими силами.

21 апреля российское посольство опубликовало на своей странице в Twitter новую информацию. Пиратам удалось скрыться: они оставили судно и ушли из территориальных вод Бенина. С собой они забрали восемь членов экипажа. Установлено, что среди заложников есть три гражданина РФ.

После осмотра Tommi Ritscher на борту нашли 11 членов экипажа. Когда пираты атаковали контейнеровоз, им удалось сделать баррикаду и защитить себя от налёта. Сообщается, что посольство России следит за ситуацией и плотно контактирует с администрацией порта в Котону и армией Бенина.