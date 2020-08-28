Русские помогли США в Сирии, "чтобы не задирались": Американцы "получили в челюсть" - Литовкин

Об инциденте на северо-востоке Сирии в четверг сообщила со ссылкой на источники в Пентагоне газета Politico. Согласно этим утверждениям, четверо военнослужащих США пострадали. Соединённые Штаты утверждают, что российская сторона нарушила протоколы деконфликтинга в ходе инцидента на северо-востоке Сирии.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, ухудшения ситуации ждать не стоит, поскольку американцы должны понять: русские не сирийцы, не иракцы и даже не сербы и точно дадут отпор.

"Русские всегда дадут сдачи - и так дадут, что мало не покажется. Вот они и получили, не по полной, но пока так, предупредительно им досталось за то, что задираются", - считает Литовкин.

Он подчеркнул, что российские военные находятся на сирийской земле легально, в отличие от американцев, которым Дамаск разрешения не давал.

"Они воруют сирийскую нефть, продают её, обогащаются за счёт сирийской нефти, но их туда никто не звал, и они там находятся незаконно, и препятствовать нам в выполнении нашего воинского долга тоже незаконно, они не имеют на это права", - подчеркнул Литовкин.

При этом русские не мешают США выполнять их личные задачи на территории Сирии, существуют определённые договорённости на этот счёт, и российская сторона их соблюдает - американцы были предупреждены о маршруте следования русских заранее, напомнил Литовкин.

"Но если спесь играет у некоторых американских военнослужащих, то пусть пеняют на себя, мы ничего не нарушали, это они нам перешли дорогу. И получили. Крепость их брони оказалась хуже, чем российской. Теперь будут знать, что шутить с нашими военнослужащими не надо. Тем более что у них страховка очень дорогая, а страховку выплачивают только тогда, когда они соблюдают все правила. Если они нарушают эти правила, им страховку никто не оплатит. Они люди достаточно рациональные, поэтому перестанут задираться, понимая, что нарушают", - уверен эксперт.

В целом же он связывает стычки американцев с русскими с желанием США показать, кто в Сирии хозяин.

"Спесь продемонстрировали свою - ну и получили в челюсть, мягко говоря, за это. Так что надо знать своё место. Они могут задираться перед кем угодно, только не перед русскими. Не надо противопоставлять себя России. На всех этапах мы им говорим: не противопоставляйте себя России. Но они не всегда понимают это на словах. Ну приходится иногда им, мягко говоря, помочь это понять на кулаках", - резюмировал Литовкин.