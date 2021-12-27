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Русские пользователи высмеяли отношения Украины и Запада: "Нападаем или нет?"

27 декабря 2021, 22:35  •  120 • Политика
Комментаторы высмеяли отношения стран Запада и Украины.
В Telegram-канале "Саваничи" привели подборку заголовков СМИ, связанных с ситуацией вокруг Украины.
Первым приведён заголовок The Whashington Post о том, что президент США Байден заявил: никаких американских войск на Украине не будет. Следом идет сообщение, что Великобритания готовится эвакуировать находящихся на Украине военных в случае обострения ситуации.
NYT сообщает: Зеленский окружил себя комиками, которые своей некомпетентностью грозят катастрофой Украине.
Последним идет заявление советника администрации президента Украины Арестовича, который пригрозил России поражением. Арестович полагает, что "Украина при поддержке западных партнеров одолеет Россию".
Комментаторы иронизируют над сообщением в канале:
"Так я не понял - нападаем или нет? Сколько можно уже дату переносить", - пишет Aleks.
Западные партнёры будут посылать Украине воздушные поцелуи,
- считает Sergey.

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