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Русские получили удар, откуда не ждали. ANHA News заявило об ошибке турков

24 марта 2021, 11:00  •  241 • В мире
Турецкая армия промахнулась и ошибочно нанесла авиаудары по военной базе России в Смрии. Такую информацию предоставило сирийское агентство ANHA News, не уточнив подробности. Информация проверяется.
Российские военные получили удар в спину, откуда вряд ли ждали - турецкая армия ошибочно нанесла удар по базе российских войск в Аль-Вахшии в районе Аш-Шахба в Сирии, утверждает информагентство ANHA News.
"После обстрела нескольких деревень в кантоне Аль-Шахба турецкая оккупационная армия и ее наемники, на этот раз ракетами и артиллерией, нанесли удар по базе российских войск в Аль-Вахшии в районе Аль-Шахба", - говорится в публикации с уточнением, что "объём потерь пока не известен".
Любопытно, что эта информация появилась внезапно на фоне вызыва посла России в МИД Турции, а также после успешной ликвидации российскими ВКС нескольких стратегически важных пунктов сирийских боевиков.
Вызывает сомнения в правдивости якобы нанесённого ошибочно ударе турками по российкой базе и тот факт, что подобная информация уже давно была бы прокомментирована Минобороны, да и военные корреспонденты, работающие в Сирии, такой серьёзный инфоповод не упустили бы.

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