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Русские показали превосходство над американцами в Сирии одним жестом - и попали на видео

04 июля 2021, 08:00  •  294 • Политика
Новые кадры из зоны оккупации США в Сирии наглядно показали, что русские военные всего одним жестом милосердия одержали превосходство над американцами.
Две недели назад в СМИ и соцсети попало видео того, как жители деревни Фарфара на севере провинции Хасеке гнали военных США камнями. Сирийцы не давали военному конвою американцев продвинуться дальше, ругались на них.
Теперь в распоряжение журналистов "Русской весны" попали новые кадры из той же сирийской деревни. На этот раз на записи были русские военные. И жители Фарфары встречают их совсем иначе, нежели американцев две недели назад.
А всё из-за простого жеста милосердия, который проявил русский патруль по отношению к местным жителям. На кадрах хорошо видно, как наши военные отдают свои продовольственные пайки сирийским женщинам и детям.
Неудивительно, что русские после подобного одержали превосходство над американцами, если судить по отношению к ним местного населения: тем, кто пришёл на землю САР самовольно, поддерживает боевиков, достаются камни и проклятия, а тем, кто проявляет милосердие, дружелюбие и защищает народ, дарят улыбки и радостно приветствуют.

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