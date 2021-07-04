|
Русские показали превосходство над американцами в Сирии одним жестом - и попали на видео
04 июля 2021, 08:00 • 294 • Политика
Новые кадры из зоны оккупации США в Сирии наглядно показали, что русские военные всего одним жестом милосердия одержали превосходство над американцами.
Две недели назад в СМИ и соцсети попало видео того, как жители деревни Фарфара на севере провинции Хасеке гнали военных США камнями. Сирийцы не давали военному конвою американцев продвинуться дальше, ругались на них.
Теперь в распоряжение журналистов "Русской весны" попали новые кадры из той же сирийской деревни. На этот раз на записи были русские военные. И жители Фарфары встречают их совсем иначе, нежели американцев две недели назад.
А всё из-за простого жеста милосердия, который проявил русский патруль по отношению к местным жителям. На кадрах хорошо видно, как наши военные отдают свои продовольственные пайки сирийским женщинам и детям.
Неудивительно, что русские после подобного одержали превосходство над американцами, если судить по отношению к ним местного населения: тем, кто пришёл на землю САР самовольно, поддерживает боевиков, достаются камни и проклятия, а тем, кто проявляет милосердие, дружелюбие и защищает народ, дарят улыбки и радостно приветствуют.
Подпишитесь на нас
294
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 июня 2021, 04:25
|
28 июня 2021, 13:35
|
02 июля 2021, 05:35
|
01 июля 2021, 17:40
|
28 июня 2021, 09:00
|
02 июля 2021, 20:15
|
30 июня 2021, 07:45