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Русские пограничники выгнали британский эсминец вместе с "непонятливым" капитаном

27 мая 2021, 06:00  •  129 • Политика
В ФСБ рассказали о случившемся в октябре прошлого года инциденте в районе Крыма, о котором не упоминалось в прессе. Тогда русские пограничники буквально выгнали эсминец ВМС Великобритании вместе с "непонятливым" капитаном.
По словам первого заместителя директора Федеральной службы безопасности - руководителя Пограничной службы Владимира Кулишова, инцидент произошёл 13 октября. Эсминец УРО D35 Dragon ВМС Великобритании пересёк нашу границу в районе мыса Херсонес в акватории Чёрного моря. Требование немедленно покинуть территориальные воды России корабль игнорировал, объяснив это "плохим приемом сигнала", передаёт РИА Новости.
Совместными действиями ВМФ и ВКС России "непонятливых" и непрошеных гостей выдворили в нейтральные воды.

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