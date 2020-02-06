Русские погибли в Сирии, о смерти военных заявили в МИД: "Террористы нарастили атаки"

В Министерстве иностранных дел России рассказали о трагической гибели русских военных. Это произошло на севере Сирии в Идлибе. Погибли не только российские военные специалисты, но и турецкие. В МИД РФ отметили, что "террористы нарастили атаки", пишет "Интерфакс".

Что произошло

В МИД РФ сообщили об обострении ситуации в сирийском Идлибе - на севере страны. В январе 2020 года российские и турецкие военные попытались вновь ввести в зоне деэскалации "режим тишины". Однако в ответ на это террористы только увеличили количество атак.

"Только за две последние недели января отмечено свыше 1 000 нападений. Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты", - заявили в Министерстве иностранных дел России.

Продолжаются попытки радикалов с помощью беспилотников атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии. Дипломаты отметили "опасный рост напряжённости и всплеск насилия в Идлибе". Еще в декабре 2019 года было зафиксировано около 1 400 атак боевиков с применением танков, пулемётов, боевых машин пехоты, миномётных и артиллерийских обстрелов.

"Террористы также жестоко пресекали демонстрации мирных жителей внутри Идлиба, протестующих против засилья боевиков, препятствовали выходу гражданского населения, обстреливая гуманитарные коридоры. По сути, джихадисты взяли в заложники население Идлибской зоны деэскалации и используют его в качестве "живого щита", - подытожили в МИД РФ.

Более подробной информации о гибели российских и турецких военных пока нет.

В Кремле заявили о "наборе озабоченностей"

В Кремле отметили, что у России и Турции есть "свой набор озабоченностей" по ситуации в Идлибе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл, что в этой сирийской провинции беспокоит больше всего именно Москву.

Напомним, ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обменялись своим видением ситуации в сирийском Идлибе. Об этом же упомянул в беседе с журналистами и представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России отметил, что "каждая из сторон имеет свой пакет озабоченностей по ситуации в Идлибе".

Рассуждая о том, что больше всего беспокоит Москву в этой сирийской провинции, Песков указал на то, что российская сторона озабочена ростом концентрации террористических группировок в Идлибе. В том числе отметил, что "и в зоне ответственности Турции продолжается агрессивная деятельность этих группировок".

В Кремле подчеркнули, что агрессия боевиков направлена и против сирийских военных, и против российских военных объектов, расположенных в республике.

Эрдоган обвинил Россию в срыве сирийских договорённостей. Что дальше?

В конце января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия срывает сочинские и астанинские договорённости, которые были заключены по сирийскому вопросу. Об этом сообщало издание Sabah.

По словам турецкого президента, Анкара ожидала, что Россия будет соблюдать то, о чём страны договорились, однако теперь Турция будет действовать самостоятельно.

"Это не угроза, а ожидание того, что Россия направит сирийскому режиму необходимое предупреждение. У Анкары заканчивается терпение из-за непрекращающихся ударов сирийских правительственных сил в провинции Идлиб", - пояснил Эрдоган.

По его словам, у России остаётся два пути - действовать иначе с сирийским режимом либо изменить своё отношение к Турции.

"Россия говорит нам, что они борются с террористами. Кто это? Люди, сражающиеся за свою землю?" - отметил Эрдоган.

Помимо всего прочего, как отмечало агентство "Анадолу", Эрдоган указал на необходимость придать новый импульс астанинскому процессу. "Астанинского процесса больше нет. Турция, Россия и Иран могут продумать шаги по возрождению этого процесса", - приводит агентство слова президента.

Политолог объяснил, зачем лидер Турции посоветовал России "не переходить дорогу"

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков в беседе с Царьградом рассказал, что может означать брошенная турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом фраза "Не переходите нам дорогу" - в адрес России. Марков уверен, таким образом, "Эрдоган оправдывается".

По мнению политолога, у Эрдогана есть постоянная проблема с общественным мнением, которое весьма националистически ориентировано.

"Уровень национализма или патриотизма, можно сказать так, в Турции намного выше, чем в России, чем в большинстве европейских стран, - объясняет Марков. - И эти миллионные патриотические массы требуют более жёсткого поведения. Плюс этот патриотизм немножко перекачан в течение восьми лет антироссийской пропагандой, имеющей отношение к Сирии".

Как отмечает политолог, в Турции есть чёткое разделение. Например, по большинству параметров турецкие СМИ очень позитивно относятся к России.

И по туризму, и по внешней политике вообще, по сотрудничеству, по отношениях с американцами и с Евросоюзом, турецкое общественное мнение, без сомнения, предпочитает Россию, - говорит Марков. - Однако в отношении сирийских проблем поведение России всё время рассматривается как антитурецкое. И в этом смысле в отношении сирийской темы Эрдоган вынужден время от времени использовать эти угрожающие фразы в отношении России.

Эксперт уверен, что таким вот образом турецкий лидер как бы оправдывается.

"Я бы сказал, Эрдоган оправдывается перед своим националистическим электоратом за то, что он сдаёт Идлиб сирийскому лидеру Башару Асаду", - подытожил Марков.