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Русские подметили: Путин "повлиял на назначения" в Минфин США
14 сентября 2021, 21:55 • 119 • Политика
Члены Сената США пригрозили сорвать назначение глав американского министерства финансов. Они выставили условие, связанное с "Северным потоком - 2". Русские иронично отнеслись к этому демаршу и подметили: Путин "повлиял на назначения" в Минфин США.
Издание The Wall Street Journal сообщило о демарше сенатора от Пенсильвании Пэта Туми и его коллеги от Техаса Теда Круза. Они заявили, что выступят против кандидатов на главные должности в Минфине и, следовательно, задержат назначения на неопределённый срок. Такое условие было выставлено из-за "Северного потока - 2". Сенаторы откажутся от своих требований, если Минфин введёт санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая принадлежит русской компании "Газпром".
На эту новость отреагировали пользователи соцсетей. На странице "Радио Стыдоба" в Twitter появилось ироничное сообщение:
"В США сенаторы-республиканцы пригрозили заморозить назначения в Минфин из-за "Северного потока - 2". Вот так Путин не только оставил Украину без халявы, но и получил возможность управлять назначениями в Минфин США".
В комментариях пользователь Gogi Brezners саркастически дополнил: "Видать, что-то знают эти сенаторы".
"Северный поток - 2" представляет собой две нитки газопровода, которые тянутся от России до Германии по дну Балтийского моря. Запуск магистрали позволит напрямую снабжать газом европейские страны. США, Украина и страны Прибалтики выступают против запуска "Северного потока - 2". В Киеве полагают, что из-за этого газопровода будет остановлен транзит русского газа через украинскую территорию. У США есть цель снабжать Европу своим сжиженным природным газом.
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