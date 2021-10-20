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Русские подлодки заставили главу Штаба обороны Великобритании заявить о "критической угрозе"

20 октября 2021, 00:00  •  99 • Политика
Глава Штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил о "критической угрозе" и обратил внимание на русские подлодки. Он также анонсировал новые военные союзы против России.
На сайте Центра за новую американскую безопасность в Вашингтоне велась трансляция выступления Картера. Он отметил, что десятилетия назад мир был биполярным, но потом стал однополярным, когда настало время борьбы с терроризмом. Сейчас же пришёл черёд многополярного мира с его извечной конкуренцией.
"В данном контексте стоит упомянуть Россию, которая, с нашей точки зрения, представляет критическую угрозу, и Китай, который является для нас хроническим системным вызовом", - произнёс глава Штаба обороны Великобритании.
По его мнению, противники Великобритании к разработке нового вооружения добавили использование дезинформации, а также прокси-формирования. В своей речи высокопоставленный генерал сделал акцент на разработку Россией новых субмарин. Такая деятельность заставляет Лондон реагировать и "проводить курс на сдерживание". В частности, речь идёт о Северной Атлантике, которой Британии стоит "очень внимательно заниматься".
Картер не исключил, что в мире будут появляться коалиции, в которых страны объединятся против общей угрозы. Главенствующую роль в таких союзах сыграет НАТО. Оборонное партнёрство США, Австралии и Великобритании AUKUS - один из примеров.

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