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Русские подлодки вынуждены всплывать из-за санкционного удара? Вице-адмирал заговорил о совести, обсуждая вброс

06 сентября 2019, 17:39  •  116 • Политика
Вице-адмирал заговорил о совести, обсуждая вброс о русских подлодках, которые вынуждены всплывать из-за санкционного удара. Подобное заявление ранее сделали некие неназванные источники.
Из-за международных санкций три новые подлодки России не получили современное оснащение и теперь не могут в полной мере выполнять поставленные боевые задачи, пишет www.znak.com. Это не журналистское расследование со многими неизвестными и даже не заявление со ссылкой на собственные источники. Речь идет о сообщении анонимного телеграм-канала "Подъем!" со ссылкой на источник в 4-й отдельной бригаде подводных лодок Черноморского флота, к которому приписаны эти субмарины. При этом, подача вброса однозначная: "Три новейшие подлодки ВМФ России оказались неспособными долго плавать из-за санкций".
По версии серии источников, проблемы возникли у лодок "Ростов-на-Дону", "Новороссийск", "Старый Оскол". Отмечено, что лодки несут дежурство у берегов Сирии, но батареи в них были заменены на некие старые советские. И теперь лодки якобы не могут находиться под водой долго - если с имортными время подводного существования растягивалось до пяти суток, то с советскими - это 2-3 дня, настаивает источник. И, более того, по версии неназванного собеседника, проблема якобы обнаружилась только в порту Тартус. Поскольку до этого использовался только дизельный двигатель для подзарядки.
После выяснилось, что наши лодки в принципе независимы. На это указала журналист Юлия Витязева:
"Очередной фейк разоблачён. "Эта новость на совести тех, кто ее распространяет. Наши подводные лодки от этого в принципе независимы. У нас отечественные батареи всегда ставили. На флоте всегда применялись отечественные аккумуляторные батареи", - пишет она на личной странице в социальной сети Twitter, добавляя. - Фейк про подводные лодки, якобы вышедшие из строя, Лента.ру понесла со ссылкой на этот тг-канал https://t.me/pdmnews. Сейчас пост уже удалён. Опровержения пока никто дать не удосужился".
"Вообще нравится, когда ктото в телеграм канале написал, да напишите на рулоне туалетной бумаги и киньте на улицу чего уж:)) Такая же правдивость будет...", - добавил Tijl Uilenspiegel @KeyDatch.
"С авианосцем "Рональд Рейган " перепутали, который уже подлодка условно потопила на учениях, - добавляет Виталий Архипов @Arkhip77. - Те кто это пишут далеки от армии и флота, и министерства обороны! Пишут не вникая , как и учились в школе".
Фото: twitter.com/Vityzeva.
Витязева приводит словаэкс-главы комитета подводных работ особого назначения при правительстве РФ, вице-адмирала Тенгиза Борисова, который прямо заявил, что мы имеем дело с вбросом.
"На флоте всегда применялись отечественные аккумуляторные батареи, - подчеркнул он в беседе с НСН. - Сейчас есть достаточно хорошие разработки, на уровне самых современных, не уступают мировым образцам. Санкции по этой отрасли никак не ударили".

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