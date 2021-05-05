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Русские подготовились: Чешский генерал упрекнул Москву за вбросы о взрывах
05 мая 2021, 16:00 • 193 • В мире
В Чехии заявили, что в России были осведомлены о ситуации по взрывам во Врбетице. В частности, указал глава военной разведки страны Ян Бероун, в России за некоторое время до обнародования чешской версии о произошедшем стали распространять дезинформацию.
Генерал Ян Бероун заявил, что в России были готовы к заявлению о взрывах. По его словам, в Москве заблаговременно подготовились к аргументам Праги по взрывам 2014-го года. Так, утверждает глава военной разведки Чехии, еще до публичного оглашения информации в "пророссийских" соцсетях стали распространяться сведения, подрывающие версию чешской стороны.
В комментарии изданию Hospodářské noviny Бероун указывает, что кампания в киберпространстве начала проходить еще до 17 апреля, то есть до того дня, когда премьер Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек выдвинули подозрения Москве.
По мнению генерала, это поведение якобы и является свидетельством того, что Россия заранее знала об имеющихся у чехов "доказательствах" своей вины во взрывах в Врбетице.
"Россияне явно были готовы и приспособили к этому свою стратегию", - пояснил он.
Напомним, что после обвинений из Праги разгорелся крупный дипломатический скандал, приведший к взаимном выдворению дипломатов обеих стран.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шизофренией происходящее в Чехии вокруг расследования по Врбетице, напоминает РИА Новости.
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