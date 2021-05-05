Русские подготовились: Чешский генерал упрекнул Москву за вбросы о взрывах

В Чехии заявили, что в России были осведомлены о ситуации по взрывам во Врбетице. В частности, указал глава военной разведки страны Ян Бероун, в России за некоторое время до обнародования чешской версии о произошедшем стали распространять дезинформацию.

Генерал Ян Бероун заявил, что в России были готовы к заявлению о взрывах. По его словам, в Москве заблаговременно подготовились к аргументам Праги по взрывам 2014-го года. Так, утверждает глава военной разведки Чехии, еще до публичного оглашения информации в "пророссийских" соцсетях стали распространяться сведения, подрывающие версию чешской стороны.

В комментарии изданию Hospodářské noviny Бероун указывает, что кампания в киберпространстве начала проходить еще до 17 апреля, то есть до того дня, когда премьер Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек выдвинули подозрения Москве.

По мнению генерала, это поведение якобы и является свидетельством того, что Россия заранее знала об имеющихся у чехов "доказательствах" своей вины во взрывах в Врбетице.

"Россияне явно были готовы и приспособили к этому свою стратегию", - пояснил он.

Напомним, что после обвинений из Праги разгорелся крупный дипломатический скандал, приведший к взаимном выдворению дипломатов обеих стран.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шизофренией происходящее в Чехии вокруг расследования по Врбетице, напоминает РИА Новости.