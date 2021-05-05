Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин переговорил кандидата в канцлеры Германии на её же языке и удивил немцев
Делягин назвал кандидата на место Путина: "В президенты пойдёт именно он&qu...
Дипломатическая "бомба" Лаврова и Путина может рвануть в Японии: "...
Закарпатским венграм дали неделю на выселение
Главная / В мире

Русские подготовились: Чешский генерал упрекнул Москву за вбросы о взрывах

05 мая 2021, 16:00  •  193 • В мире
В Чехии заявили, что в России были осведомлены о ситуации по взрывам во Врбетице. В частности, указал глава военной разведки страны Ян Бероун, в России за некоторое время до обнародования чешской версии о произошедшем стали распространять дезинформацию.
Генерал Ян Бероун заявил, что в России были готовы к заявлению о взрывах. По его словам, в Москве заблаговременно подготовились к аргументам Праги по взрывам 2014-го года. Так, утверждает глава военной разведки Чехии, еще до публичного оглашения информации в "пророссийских" соцсетях стали распространяться сведения, подрывающие версию чешской стороны.
В комментарии изданию Hospodářské noviny Бероун указывает, что кампания в киберпространстве начала проходить еще до 17 апреля, то есть до того дня, когда премьер Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек выдвинули подозрения Москве.
По мнению генерала, это поведение якобы и является свидетельством того, что Россия заранее знала об имеющихся у чехов "доказательствах" своей вины во взрывах в Врбетице.
"Россияне явно были готовы и приспособили к этому свою стратегию", - пояснил он.
Напомним, что после обвинений из Праги разгорелся крупный дипломатический скандал, приведший к взаимном выдворению дипломатов обеих стран.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шизофренией происходящее в Чехии вокруг расследования по Врбетице, напоминает РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



193
Источник
Похожие новости
04 мая 2021, 01:30
Польша: Праздник несостоявшейся империи
04 мая 2021, 14:15
«Не применять язык агрессии и навязывания взглядов»: в России ответили на высказывания Блинкена о нормализации отношений
04 мая 2021, 18:55
Фермер одним камнем сместил границу между Бельгией и Францией
04 мая 2021, 23:25
«Ничего общего с экологией»: как немецкие зелёные пытаются сорвать строительство «Северного потока — 2»
04 мая 2021, 20:40
«Необходима внешняя угроза»: почему США вновь заговорили о российских войсках на границе с Украиной
04 мая 2021, 22:35
Во Франции пошатнулся запрет на участие военных в политике
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 мая 2021, 02:15
Путин переговорил кандидата в канцлеры Германии на её же языке и удивил немцев
05 мая 2021, 02:15
Пушков одним историческим фактом доказал несамостоятельность Украины
05 мая 2021, 02:15
Русских миротворцев призвали бомбить на параде Победы. Политолог выставил встречное т...
05 мая 2021, 06:50
Украина собирается официально оформить выход из минских соглашений. Что будет дальше?
05 мая 2021, 09:35
Неожиданный поворот на встрече G7: Министры полтора часа обсуждали Россию
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 мая 2021, 03:20
"Народ звереет": Сатановский призвал Запад не доводить русских
29 апреля 2021, 00:30
Те, кто на дне, раскачают страну: Всё катится к катастрофе, не замечать невозможно - историк
04 мая 2021, 09:45
Делягин назвал кандидата на место Путина: "В президенты пойдёт именно он"
28 апреля 2021, 20:45
"Смертельный удар по России" готовят наши же власти: "Поражает цинизм чиновника…"
01 мая 2021, 22:10
Киеву "прилетела" ответочка за артобстрел Горловки
04 мая 2021, 04:15
Украинские компании подали иски к России на миллиарды долларов
05 мая 2021, 06:50
Украина собирается официально оформить выход из минских соглашений. Что будет дальше?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.