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Русские поддержали шутку ирландского журналиста о Трасс: "Она ещё про медведей спрашивала"
12 февраля 2022, 12:30 • 46 • Политика
Замечание ирландского журналиста Брайана Макдональда о внешнем виде главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москве поддержали русские пользователи сети. "Она ещё про медведей постоянно спрашивала", - шутят комментаторы.
В частности, журналист посчитал, что глава британского МИД не по погоде оделась во время прогулки по Красной площади. Он обратил внимание на то, что в тот день в столице России было два градуса тепла, а Трасс надела меховую шапку и шубу. Макдональд отметил, что так русские одеваются при минус 14.
"Местные смеялись над Трасс", - написал он в своём Twitter.
Свои наблюдения журналист подкрепил сначала фотографией самой Трасс в этой одежде, а вторым фото, для контраста, добавил её совместную фотографию с послом Великобритании в России Деборой Броннерт, которая шла по Красной площади без головного убора и в расстегнутом плаще. По словам журналиста, рядом с послом глава британского МИД выглядела ещё более нелепо.
Пользователи русского сегмента сети оценили наблюдения Макдоналда.
"Она еще про медведей постоянно спрашивала", - пишет Александр Ш.
"Хорошо хоть медведя с собой не привезла", - добавляет Оxsana S.
"Нынче модно русский фольклор употреблять, так вот можно и в прямом и в переносном смысле сказать- не по Сеньке шапка!", - считает Рита Ру.
"Просто стереотипы... И всё", - констатировал potapych1976
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