Русские поддержали шутку ирландского журналиста о Трасс: "Она ещё про медведей спрашивала"

В частности, журналист посчитал, что глава британского МИД не по погоде оделась во время прогулки по Красной площади. Он обратил внимание на то, что в тот день в столице России было два градуса тепла, а Трасс надела меховую шапку и шубу. Макдональд отметил, что так русские одеваются при минус 14.

"Местные смеялись над Трасс", - написал он в своём Twitter.

Свои наблюдения журналист подкрепил сначала фотографией самой Трасс в этой одежде, а вторым фото, для контраста, добавил её совместную фотографию с послом Великобритании в России Деборой Броннерт, которая шла по Красной площади без головного убора и в расстегнутом плаще. По словам журналиста, рядом с послом глава британского МИД выглядела ещё более нелепо.

Пользователи русского сегмента сети оценили наблюдения Макдоналда.

"Она еще про медведей постоянно спрашивала", - пишет Александр Ш.

"Хорошо хоть медведя с собой не привезла", - добавляет Оxsana S.

"Нынче модно русский фольклор употреблять, так вот можно и в прямом и в переносном смысле сказать- не по Сеньке шапка!", - считает Рита Ру.

"Просто стереотипы... И всё", - констатировал potapych1976

This is what Britain's @trussliz wore in Moscow today, where the temperature is plus 2°C (or 36°F). Warmer than London will be tonight, according to the forecast.



The type of outfit a Russian would wear in something like -14°C (or 7°F).



Locals are laughing at her. pic.twitter.com/Bjzo2XcLDb