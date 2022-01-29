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Русские поддержали митингующих в Киеве за мир: "Самое время!"

29 января 2022, 13:40  •  166 • Политика
Пользователи русского сегмента Сети поддержали митингующих в Киеве за мир с Россией. По словам комментаторов, сейчас "самое время" начать говорить тем, кто до этого молчал.
Ранее стало известно, что запуганные постоянной угрозой "нападения России" украинцы вышли в центр Киева с требованием к президенту своей страны Владимиру Зеленскому срочно наладить отношения с Россией.
У стен Верховной рады митингующие заявили, что выступают против войны с Россией. По словам протестующих, ни украинцы, ни русские не хотят идти на фронт и воевать друг против друга. Люди выразили негодование нагнетанием вокруг темы России и заявили, что эти игры украинских и западных пропагандистов привели к тому, что люди опустошают магазины, в панике делая запасы продовольствия, а пожилые люди стали часто жаловаться на плохое самочувствие из-за всеобщей паники.
Пользователи Рунета, комментируя происходящее на Украине, отметили, что сейчас как раз самое время высказаться тем, кто долгое время молчал.
"Сейчас самое время всем "молчунам" очнуться, с этой войны не выиграет никто, кроме Америки", - пишет Bluuurgh! Core.
"Давно пора", - пишет Виктория Никифорова.
"Наконец-то глубинный народ Украины очнулся от спячки! Зачем России "вторгаться" в нищую, обескровленную и разгромленную майданом страну?!" - отмечает Юрий Деточкин.

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