Русские подарили мир Казахстану. Миссия окончена

Миротворцы ОДКБ успешно справились с поставленной задачей в Казахстане, против них не было допущено ни одной провокации, заявил руководитель миссии, командующий ВДВ России Андрей Сердюков.

Руководитель миссии ОДКБ в Казахстане, командующий ВДВ России Андрей Сердюков доложил о возвращении домой всех русских миротворцев, помогавших справиться с кризисом в соседнем государстве. Сегодня в России приземлились последние самолёты с нашими военными:

Контингент миротворческих сил от пяти стран с поставленными задачами справился, - подчеркнул Сердюков. - При этом миротворцы проявили высокую готовность к действиям, профессионализм и организованность. В отношении миротворцев не допущено ни одной провокации.

Как известно, Казахстан запросил помощи по линии ОДКБ после начала погромов в стране. Мирные акции протеста переросли в уничтожение объектов инфраструктуры и ликвидацию силовиков. Власти Казахстана пришли к выводу, что государство пытаются разрушить террористы. Страны - члены ОДКБ согласились оказать помощь, после чего войска вошли в Казахстан. Однако миротворцы были заняты только в охране объектов инфраструктуры, что позволило высвободить собственные силы Казахстана для борьбы с погромщиками.

В операции принимали участие контингенты России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

Это были боевики

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов, также подводя итоги миссии, добавил, что в погромах принимали участие опытные боевики.

По информации правоохранительных органов Казахстана, среди нападавших были лица иностранного происхождения, - отметил Олег Сыромолотов, добавив, что были замечены там "боевики, получившие опыт в зарубежных странах и горячих точках".

В целом в Казахстане во время протестов наблюдалась агрессия "международных террористических банд, прошедших серьёзную подготовку за рубежом", добавил дипломат в беседе с РИА Новости.

Ранее в МВД Казахстана сделали заявление о том, что в ходе восстановления правопорядка были ликвидированы 26 вооружённых преступников. Среди раненых - 18 человек.

Новые призывы к акциям протеста

Активисты запрещённой в республике и признанной экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана" намеревались выйти сегодня на несанкционированный митинг в Казахстане. Отмечалось, что поводом стало обращение экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.

Силовики перекрыли ряд улиц в центре Алма-Аты, чтобы не допустить новых погромов. Проводилась антитеррористическая операция - такова официальная позиция властей. Однако собрать митинг так и не удалось.

Кстати, "Демократический выбор Казахстана" возглавляет бежавший за границу банкир Мухтар Аблязов. Ещё на пике погромов, находясь во Франции, он признавался в координации протестов и отдавал распоряжения бунтовщикам. Говорил, когда и почему следует занять те или иные здания. Новые призывы к акциям протеста власти Алма-Аты восприняли как угрозу.