Русские пилоты перепугали Пентагон. США предпочли скрыть факт позора?

Русские пилоты на стратегических бомбардировщиках-ракетоносцах Ту-95 и с целой группой истребителей Су-35 перепугали Пентагон. По всей видимости, США предпочли скрыть факт позора.

Группа русских самолётов внезапно оказалась у побережья Аляски. Их появление стало неожиданностью для американских военных, ведь система противовоздушной обороны среагировала с большим запозданием. Пилоты из России уже отработали свою программу - имитировали нанесение удара и взяли курс домой.

На перехват или сопровождение американской авиации не было нужды уже подниматься. Портал Avia.pro сообщает, что США предпочли скрыть факт позора: общественности об этом инциденте не сообщали. Причина, по мнению авторов статьи, проста: может разразиться серьёзный скандал, бьющий по репутации Вашингтона.

Ту-95 - один из старейших бомбардировщиков, находящихся на вооружении у России. Но и перед ним американские ПВО и ПРО оказались беспомощны. Су-35 они тоже не заметили. Авторы публикации предположили, что всё дело в комплексах радиоэлектронного подавления, которыми были оснащены русские самолёты.

В статье сказано, что Пентагон подвергся насмешкам из-за данного инцидента и вынужден был подтвердить факт приближения самолётов ВВС России к границам США, однако никакие подробности западными СМИ не освещались.

Не известно, насколько достоверна эта информация. Однако агентство Reuters действительно лаконично и без подробностей, комментариев официальных лиц, представителей Пентагона и даже экспертов 19 ноября опубликовало информацию о полёте двух стратегических бомбардировщиков Ту-95 над нейтральными водами недалеко от Аляски.