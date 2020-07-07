Русские пережили коронашок: О "загадке неваляшки" рассказал японский экономист

В дни пандемии экономика России сохранила устойчивость, полагает японский экономист Юсукэ Оцубо. В своей статье для JB Press он пишет: утверждать, что Россия сидит на нефтяной игле, теперь по меньшей мере неразумно, поскольку у русских есть и другой производственный потенциал. Что и показал коронакризис.

Сила российской экономики - в санкционной закалке. Русские привыкли жить в условиях ограничений, поэтому, как считает японский эксперт, резкое падение мировых цен на нефть, а также экономические издержки вследствие карантина не принесли серьёзных бед.

Однако экономическое развитие России всё же затормозилось, добавил японец. Причём случилось это сразу после падения нефтяного рынка. Но если сравнивать показатели России в период пандемийного кризиса с результатами других кризисных ситуаций, то окажется, что коронашок для экономики русских не так уж и страшен, добавляет эксперт.

Технологии преодоления кризиса, используемые Россией, японец оценивает как продвинутые.