Русские переиграли США: В любимом оружии американцев нашли слабое место

Русские переиграли США в военном плане. В любимом оружии американцев нашли слабое место. В случае военных действия Россия в любой момент может воспользоваться этой уязвимостью.

Крылатые ракеты являются одним из излюбленных военных средств американской армии. Они позволяют причинить максимальный ущерб без необходимости непосредственно вторгаться на вражескую территорию. Так, к примеру, было в Сирии, когда американский корабль подходил к берегу и давал ракетный залп по военным объектам правительственной армии САР.

Однако русские обнаружили серьёзную уязвимость, которая позволяет защититься от ракет без всяких средств ПВО. Речь идёт о средствах радиоэлектронной борьбы. Крылатые ракеты обычно летят низко, огибая местный рельеф с помощью спутниковой навигации.

Русские средства РЭБ позволяют послать скорректированный сигнал, изменив показатель высоты. В результате ракеты просто будут врезаться в землю или падать в воду, не долетая до цели.

Этот способ уже показал свою эффективность в борьбе с американскими "Томагавками" и израильскими "Далилами" в Сирии, сообщает Avia.pro.

Отметим, что комплексы РЭБ выставлены на границе России на случай возможного нападения. Опасения Москвы не напрасны. Силы НАТО с каждым годом всё ближе к русской границе. Кроме того, США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и теперь могут открыто направлять "Томагавк" в сторону России.