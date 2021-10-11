|
Русские переиграли США на энергетическом рынке - СМИ
11 октября 2021, 10:40 • 99 • Политика
Энергетический кризис играет на руку России, в то время как для США, которые выбрали "зелёную" стратегию, - это угроза подрыва экономики и национальных интересов, пишет издание The Wall Street Journal.
Энергетический кризис обеспечил Россию дополнительными рычагами давления на мировой арене, а США могут в сегодняшних условиях растерять свою энергетическую мощь. Так заявляет автор статьи, опубликованной в The Wall Street Journal.
Он отмечает, что на фоне пандемии, проблем с мигрантами Соединённые Штаты пока не полностью ощутили влияние энергетического кризиса. В статье указано, что ситуацию с газом "Путин поворачивает в пользу России".
Америка же рискует растерять своё влияние из-за погони за климатической повесткой. Система, нацеленная на отказ от традиционного топлива, усилила зависимость Европы от природного газа, который поставляет Россия.
(Ранее в США отменили строительство нефтепровода Keystone XL из Канады в США и ввели мораторий на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений).
Это, по их мнению, "создаёт рычаг стратегического давления для российского "Газпрома", который не торопится ускорить производство, несмотря на запросы от европейских политиков".
Автор отмечает, что главное - это энергопоставки, это ключевой баланс сил. И действия администрации Байдена грозят подрывом экономики и глобальных интересов США, отмечают авторы публикации, если они не сменят вектор.
Подпишитесь на нас
99
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 октября 2021, 07:35
|
07 октября 2021, 08:05
|
09 октября 2021, 05:35
|
06 октября 2021, 18:40
|
06 октября 2021, 09:20
|
06 октября 2021, 07:00
|
10 октября 2021, 04:55