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Русские переиграли США на энергетическом рынке - СМИ

11 октября 2021, 10:40  •  99 • Политика
Энергетический кризис играет на руку России, в то время как для США, которые выбрали "зелёную" стратегию, - это угроза подрыва экономики и национальных интересов, пишет издание The Wall Street Journal.
Энергетический кризис обеспечил Россию дополнительными рычагами давления на мировой арене, а США могут в сегодняшних условиях растерять свою энергетическую мощь. Так заявляет автор статьи, опубликованной в The Wall Street Journal.
Он отмечает, что на фоне пандемии, проблем с мигрантами Соединённые Штаты пока не полностью ощутили влияние энергетического кризиса. В статье указано, что ситуацию с газом "Путин поворачивает в пользу России".
Америка же рискует растерять своё влияние из-за погони за климатической повесткой. Система, нацеленная на отказ от традиционного топлива, усилила зависимость Европы от природного газа, который поставляет Россия.
(Ранее в США отменили строительство нефтепровода Keystone XL из Канады в США и ввели мораторий на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений).
Это, по их мнению, "создаёт рычаг стратегического давления для российского "Газпрома", который не торопится ускорить производство, несмотря на запросы от европейских политиков".
Автор отмечает, что главное - это энергопоставки, это ключевой баланс сил. И действия администрации Байдена грозят подрывом экономики и глобальных интересов США, отмечают авторы публикации, если они не сменят вектор.

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