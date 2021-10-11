Русские переиграли США на энергетическом рынке - СМИ

Энергетический кризис играет на руку России, в то время как для США, которые выбрали "зелёную" стратегию, - это угроза подрыва экономики и национальных интересов, пишет издание The Wall Street Journal.

Энергетический кризис обеспечил Россию дополнительными рычагами давления на мировой арене, а США могут в сегодняшних условиях растерять свою энергетическую мощь. Так заявляет автор статьи, опубликованной в The Wall Street Journal.

Он отмечает, что на фоне пандемии, проблем с мигрантами Соединённые Штаты пока не полностью ощутили влияние энергетического кризиса. В статье указано, что ситуацию с газом "Путин поворачивает в пользу России".

Америка же рискует растерять своё влияние из-за погони за климатической повесткой. Система, нацеленная на отказ от традиционного топлива, усилила зависимость Европы от природного газа, который поставляет Россия.

(Ранее в США отменили строительство нефтепровода Keystone XL из Канады в США и ввели мораторий на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений).

Это, по их мнению, "создаёт рычаг стратегического давления для российского "Газпрома", который не торопится ускорить производство, несмотря на запросы от европейских политиков".

Автор отмечает, что главное - это энергопоставки, это ключевой баланс сил. И действия администрации Байдена грозят подрывом экономики и глобальных интересов США, отмечают авторы публикации, если они не сменят вектор.